Guardian: Τρία τα τηλεφωνήματα Τραμπ στη FIFA πριν την «ακύρωση» της κόκκινης στον Μπαλογκάν, η απειλή που χρησιμοποίησαν οι Αμερικανοί

Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα αφήνει η βελγική ομοσπονδία ποδοσφαίρου που δήλωσε έκπληκτη για την απόφαση που ελήφθη ενόψει του αγώνα με τις ΗΠΑ τα ξημερώματα της Τρίτης για την πρόκριση στους 16 του Μουντιάλ

«Η FIFA ήθελε να αποφύγει το CAS. Η νομική υπόθεση στο CAS ήταν έτοιμη να ξεκινήσει» είπε η εν λόγω πηγή.



Όπως αναφέρεται στο δημοσίευμα το VAR και η αναπαραγωγή σε αργή κίνηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προσδιορισμό του ακριβούς σημείου επαφής σε ένα πιθανό φάουλ ενώ στην περίπτωση του Μπαλογκάν οι διαιτητές τη χρησιμοποίησαν για να προσδιορίσουν την πρόθεση και τη σοβαρότητα.