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Τραγωδία στη Λεμεσό: Πνίγηκε προσπαθώντας να πιάσει το κινητό του από τη θάλασσα
Τραγωδία στη Λεμεσό: Πνίγηκε προσπαθώντας να πιάσει το κινητό του από τη θάλασσα
Η νεκροτομή κατέδειξε ότι ο θάνατος του 27χρονου Αιγύπτιου προήλθε από πνιγμό - Μαζί του κινδύνευσε άλλος ένας άνδρας της ίδιας ηλικίας
Τραγική κατάληξη είχε η προσπάθεια ενός 27χρονου Αιγύπτιου να ανασύρει το κινητό του τηλέφωνο από τη θάλασσα, στη περιοχή του Lady’s Mile στη Λεμεσό.
Το περιστατικό συνέβη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ωστόσο οι Βρετανικές Βάσεις έδωσαν στη δημοσιότητα πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της νεκροτομής.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 27χρονος επέβαινε σε καταμαράν που πραγματοποιούσε κρουαζιέρα ανοικτά της παραλίας. Από μαρτυρίες που βρίσκονται στη διάθεση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων προκύπτει ότι το κινητό του τηλέφωνο έπεσε στη θάλασσα και ο ίδιος βούτηξε για να το βγάλει.
Μαζί του βούτηξε και ένας 27χρονος από την Ιορδανία. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από επιβάτες του καταμαράν και μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, τα οποία κλήθηκαν στην περιοχή.
Στους δύο νεαρούς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο Ιορδανός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διασώθηκε, ενώ ο 27χρονος Αιγύπτιος δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η νεκροτομή που διενεργήθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου κατέδειξε ότι ο θάνατος του 27χρονου προήλθε από πνιγμό. Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις.
Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, καθώς το Lady’s Mile βρίσκεται εντός της περιοχής κυριαρχίας της Βάσης Ακρωτηρίου. Οι Αρχές βρίσκονται επίσης σε επικοινωνία με την πρεσβεία της Αιγύπτου για τις διαδικασίες που αφορούν τη σορό του 27χρονου.
Το περιστατικό συνέβη ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, ωστόσο οι Βρετανικές Βάσεις έδωσαν στη δημοσιότητα πληροφορίες μετά την ολοκλήρωση της νεκροτομής.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ο 27χρονος επέβαινε σε καταμαράν που πραγματοποιούσε κρουαζιέρα ανοικτά της παραλίας. Από μαρτυρίες που βρίσκονται στη διάθεση της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων προκύπτει ότι το κινητό του τηλέφωνο έπεσε στη θάλασσα και ο ίδιος βούτηξε για να το βγάλει.
Μαζί του βούτηξε και ένας 27χρονος από την Ιορδανία. Οι δύο άνδρες εντοπίστηκαν χωρίς τις αισθήσεις τους από επιβάτες του καταμαράν και μέλη της Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, τα οποία κλήθηκαν στην περιοχή.
Στους δύο νεαρούς παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Ο Ιορδανός ανέκτησε τις αισθήσεις του και διασώθηκε, ενώ ο 27χρονος Αιγύπτιος δεν ανταποκρίθηκε στις προσπάθειες ανάνηψης. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.
Η νεκροτομή που διενεργήθηκε τη Δευτέρα 17 Αυγούστου κατέδειξε ότι ο θάνατος του 27χρονου προήλθε από πνιγμό. Από τη σορό λήφθηκαν δείγματα για τοξικολογικές και άλλες εργαστηριακές εξετάσεις.
Τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού διερευνά η Αστυνομία των Βρετανικών Βάσεων, καθώς το Lady’s Mile βρίσκεται εντός της περιοχής κυριαρχίας της Βάσης Ακρωτηρίου. Οι Αρχές βρίσκονται επίσης σε επικοινωνία με την πρεσβεία της Αιγύπτου για τις διαδικασίες που αφορούν τη σορό του 27χρονου.
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