Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο προχώρησε σε έφεση για την αναστολή της τιμωρίας του Μπαλογκάν
SPORTS
ΗΠΑ Μουντιάλ 2026 Ντόναλντ Τραμπ κόκκινη κάρτα Βέλγιο

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο προχώρησε σε έφεση για την αναστολή της τιμωρίας του Μπαλογκάν

H βελγική Ομοσπονδία έχει απευθυνθεί στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου για την αναίρεση της απόφασης

Μουντιάλ 2026: Το Βέλγιο προχώρησε σε έφεση για την αναστολή της τιμωρίας του Μπαλογκάν
12 ΣΧΟΛΙΑ
Η απόφαση της FIFA το απόγευμα της Κυριακής (05/07) να αναστείλει την κόκκινη κάρτα του Φολαρίν Μπαλογκάν έχει προκαλέσει σημαντική διαμάχη, με τη Βασιλική Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου (RBFA) να έχει απευθυνθεί στην παγκόσμια ομοσπονδία ποδοσφαίρου για την αναίρεση της απόφασης.

Μάλιστα, σε ανακοίνωση που εξέδωσε η RBFA το βράδυ της ίδιας μέρας, οι Βέλγοι εξήγησαν, «έκπληκτοι», ότι εξέταζαν «όλες τις πιθανές επιλογές», αμφισβητώντας τον εν λόγω κανονισμό που επέτρεψε τη «σκανδαλώδης» αυτή απόφαση.

Στην πραγματικότητα, αναφέρονταν στη χρήση του Άρθρου 27 της FIFA, το οποίο «μπορεί να αποφασίσει να αναστείλει την εκτέλεση μιας προηγουμένως επιβληθείσας πειθαρχικής κύρωσης» και που ο ίδιος ο προπονητής των «Κόκκινων Διαβόλων», Ρούντι Γκαρσία, θεωρεί απαράδεκτη, καταγγέλνωντας την ειρωνικά ως πρωταπριλιάτικο αστείο.

Το δικαίωμα έφεσης είχε χορηγηθεί τώρα στην RBFA, η οποία πρέπει να το ασκήσει μέχρι τις 17:00 (τοπική ώρα) τη Δευτέρα (06/07). Αυτή η σύντομη προθεσμία, σε συνδυασμό με την καθυστερημένη δημοσιοποίηση της απόφασης της FIFA, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση στις ομοσπονδίες, έχει εξοργίσει τους Βέλγους.



Σύμφωνα μάλιστα με ένα δημοσίευμα της «The Athletic», «ένα μέλος της επιτροπής εφέσεων της FIFA, το οποίο δεν εκπροσωπεί καμία ομοσπονδία ούτε στην UEFA ούτε στην CONCACAF, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή σύγκρουση συμφερόντων, έχει διοριστεί για να εξετάσει αυτήν την υπόθεση».

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, χαιρέτισε την απόφαση αυτή, τηλεφωνόντας προσωπικά στον επικεφαλής της Ομοσπονδίας, Τζάνι Ινφαντίνο, για να διασφαλίσει ότι ο Αμερικανός επιθετικός θα μπορούσε πράγματι να αγωνιστεί στον αγώνα της φάσης των «16» μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Βελγίου.

Κλείσιμο
Πηγή: gazzetta.gr
12 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Παντού» του Ομίλου HHG ταξίδεψε στη Λήμνο

Το ΥΓΕΙΑ θα αναλάβει δωρεάν την παρακολούθηση και φροντίδα ασθενών, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα τον διαχρονικό κοινωνικό του ρόλο και τη δέσμευσή του στην ισότιμη πρόσβαση στην υγεία.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης