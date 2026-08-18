«Χειρίστηκα την κατάσταση όπως έπρεπε»: Ο Μπέρναμ παραδέχθηκε ότι μιλούσε με άτομο που παρίστανε την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου
«Χειρίστηκα την κατάσταση όπως έπρεπε»: Ο Μπέρναμ παραδέχθηκε ότι μιλούσε με άτομο που παρίστανε την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου
Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, αλλά δεν διέψευσε την ύπαρξη ανταλλαγής μηνυμάτων
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ παραδέχτηκε σήμερα Τρίτη ότι είχε μια «ελάχιστη ανταλλαγή» μηνυμάτων με κάποιο άτομο που παρίστανε τη Σούζι Γουάιλς, την προσωπάρχη του Λευκού Οίκου.
Το Politico είχε αποκαλύψει χθες Δευτέρα ότι ο πρωθυπουργός είχε στείλει «αρκετά μηνύματα», μέσω ενός απροσδιόριστου καναλιού επικοινωνίας, σε κάποιο άτομο που πίστευε ότι ήταν η Σούζι Γουάιλς, πριν ο Μπέρναμ υποψιαστεί ότι το πρόσωπο δεν ήταν η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου.
Δεν έγινε γνωστό πότε έγινε αυτή η επικοινωνία και ποιο ήταν το περιεχόμενο των μηνυμάτων.
Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, αλλά δεν διέψευσε την ύπαρξη ανταλλαγής μηνυμάτων.
Όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Γουλβερχάμπτον, αν ένιωσε κάποιου είδους ντροπή που εξαπατήθηκε, ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε: «Όχι, δεν ένιωσα, επειδή υπήρξε μόνο ελάχιστη επικοινωνία. Τίποτα σημαντικό που να είχε συνέπειες, και στην πραγματικότητα, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αναφερθεί, και το έκανα».
«Χειρίστηκα την κατάσταση όπως έπρεπε», επέμεινε, τονίζοντας ότι «ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα τόσο εδώ όσο και στις ΗΠΑ».
Ο Μπέρναμ δεν είναι ο πρώτος ανώτατος Βρετανός πολιτικός που έπεσε θύμα τέτοιου είδους απάτης.
Το 2024, η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε βίντεο από μια τηλεφωνική κλήση στην οποία ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον εξαπατήθηκε από κάποιον που υποδυόταν τον Ουκρανό πρώην πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο.
Το Politico είχε αποκαλύψει χθες Δευτέρα ότι ο πρωθυπουργός είχε στείλει «αρκετά μηνύματα», μέσω ενός απροσδιόριστου καναλιού επικοινωνίας, σε κάποιο άτομο που πίστευε ότι ήταν η Σούζι Γουάιλς, πριν ο Μπέρναμ υποψιαστεί ότι το πρόσωπο δεν ήταν η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου.
Δεν έγινε γνωστό πότε έγινε αυτή η επικοινωνία και ποιο ήταν το περιεχόμενο των μηνυμάτων.
Η Ντάουνινγκ Στριτ αρνήθηκε να σχολιάσει το θέμα, αλλά δεν διέψευσε την ύπαρξη ανταλλαγής μηνυμάτων.
Όταν ερωτήθηκε από δημοσιογράφους σήμερα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Γουλβερχάμπτον, αν ένιωσε κάποιου είδους ντροπή που εξαπατήθηκε, ο Βρετανός πρωθυπουργός απάντησε: «Όχι, δεν ένιωσα, επειδή υπήρξε μόνο ελάχιστη επικοινωνία. Τίποτα σημαντικό που να είχε συνέπειες, και στην πραγματικότητα, γρήγορα συνειδητοποίησα ότι έπρεπε να αναφερθεί, και το έκανα».
«Χειρίστηκα την κατάσταση όπως έπρεπε», επέμεινε, τονίζοντας ότι «ελήφθησαν τα απαραίτητα μέτρα τόσο εδώ όσο και στις ΗΠΑ».
Ο Μπέρναμ δεν είναι ο πρώτος ανώτατος Βρετανός πολιτικός που έπεσε θύμα τέτοιου είδους απάτης.
Το 2024, η βρετανική κυβέρνηση δημοσίευσε βίντεο από μια τηλεφωνική κλήση στην οποία ο τότε υπουργός Εξωτερικών Ντέιβιντ Κάμερον εξαπατήθηκε από κάποιον που υποδυόταν τον Ουκρανό πρώην πρόεδρο Πέτρο Ποροσένκο.
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