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Φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο: Ορατοί από χιλιόμετρα οι πυκνοί καπνοί, δείτε βίντεο
Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Μπερμόντσεϊ, σε κατοικημένη περιοχή, όπου εδρεύουν και επιχειρήσεις
Σύντομα πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας.
Major fire in SE London. Recycling centre again #fire #bermondsey #selondon #londonfire #surreyquays #selondon pic.twitter.com/oXoZn1Fvhn— Nikki909 (@Nikki90099) August 18, 2026
Major fire in London. View from Canary Wharf. pic.twitter.com/5OTA7MtHU5— Rahul Agrawal (@arahul2k2) August 18, 2026
Major fire in London looks like the SSSI recycling place just beyond South #Bermondsey / #Deptford pic.twitter.com/SUjXInwhEf— brian o'toole (@brianotool63543) August 18, 2026
🔥⚠️ BREAKING: A fire has broken out along the trainline just past London Bridge. Near the recycling plant that went up last month.— Cllr. Matthew Goodwin-Freeman (@MGoodwinFreeman) August 18, 2026
Just got off @TalkTV with @petercardwell and spotted it.
Thank you to @LondonFire who will be responding 👏 pic.twitter.com/RpHDybwO7W
London fire pic.twitter.com/Rv24LZlus9— Grace Lam (@gracelambaby) August 18, 2026
Η φωτιά ξέσπασε στο Μπερμόντσεϊ, σε κατοικημένη περιοχή, όπου εδρεύουν και επιχειρήσεις.
Big fire in South London somewhere. Doesn't look good. @LondonFire pic.twitter.com/KGI98I753h— Jon Techilovsky (@jontechilovsky) August 18, 2026
Περίπου στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά τον Ιούνιο. Περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση.
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