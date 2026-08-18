Φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο: Ορατοί από χιλιόμετρα οι πυκνοί καπνοί, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ

Φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο: Ορατοί από χιλιόμετρα οι πυκνοί καπνοί, δείτε βίντεο

Η πυρκαγιά ξέσπασε στο Μπερμόντσεϊ, σε κατοικημένη περιοχή, όπου εδρεύουν και επιχειρήσεις

Φωτιά σε κέντρο ανακύκλωσης στο Λονδίνο: Ορατοί από χιλιόμετρα οι πυκνοί καπνοί, δείτε βίντεο
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Μεγάλων διαστάσεων φωτιά ξέσπασε αργά το απόγευμα της Τρίτης σε κέντρο ανακύκλωσης στο νοτιοανατολικό Λονδίνο.

Σύντομα πυκνοί καπνοί κάλυψαν τον ουρανό της βρετανικής πρωτεύουσας.




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Η φωτιά ξέσπασε στο Μπερμόντσεϊ, σε κατοικημένη περιοχή, όπου εδρεύουν και επιχειρήσεις.

Περίπου στην ίδια περιοχή είχε ξεσπάσει μεγάλη πυρκαγιά τον Ιούνιο. Περίπου 100 πυροσβέστες είχαν κινητοποιηθεί για την κατάσβεση.
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