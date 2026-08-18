Τα mega καταφύγια πολυτελείας των billionaires στις Ελβετικές Άλπεις: Αποθηκεύουν πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία 100 μέτρα κάτω από το έδαφος, βίντεο και φωτογραφίες

Όσοι διαθέτουν πάνω από 580 χιλιάδες ευρώ μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο, το οποίο εφόσον χρειαστεί γίνεται και καταφύγιο για τους ίδιους και τις οικογένειές τους





Ειδικότερα, η ελβετική εταιρεία Brünig Mega Safe σχεδιάζει να δημιουργήσει έως και 25 υπόγειες κοιλότητες στον ασβεστολιθικό ορεινό όγκο Brünig, μετατρέποντας το εσωτερικό του βουνού σε ένα τεράστιο συγκρότημα ασφαλών χώρων.







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🇨🇭 Des milliardaires fuient Dubaï pour enterrer leurs fortunes au cœur des Alpes suisses !



🏔️ Thomas Gasser, fondateur de Brünig Mega Safe AG, creuse des galeries à 100 mètres sous terre à Lungern pour créer des coffres-forts ultra-sécurisés.



💰 Chaque caverne se vend au… pic.twitter.com/2FwNEbU4es — Alex Xplore (@AlexXplore) August 17, 2026





Πολλαπλοί έλεγχοι πριν από την είσοδο Η πρόσβαση στο υπόγειο συγκρότημα κάθε άλλο παρά απλή θα είναι. Ο πρόεδρος της Brünig Mega Safe, Τόμας Γκάσερ, περιγράφοντας τα μέτρα που σχεδιάζονται, ανέφερε ότι ακόμη και η προσέγγιση στις εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνει διαδοχικά επίπεδα ελέγχου.



«Αρχικά θα πρέπει να περάσετε με το αυτοκίνητο από ένα ειδικό σημείο ελέγχου και να βγείτε από το όχημά σας. Θα ακολουθούν αρκετοί έλεγχοι ασφαλείας, οι οποίοι προφανώς δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν στο κοινό», είπε.



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Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι οι εγκαταστάσεις θα φυλάσσονται σε 24ωρη βάση.



Σταθερή θερμοκρασία 13 βαθμών μέσα στο βουνό Το μεγάλο βάθος προσφέρει και ένα ακόμη πλεονέκτημα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων αναμένεται να παραμένει φυσικά περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίου, συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για τη φύλαξη κρασιών και έργων τέχνης.



Το σχέδιο, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε ένα γιγαντιαίο υπόγειο χρηματοκιβώτιο.



Σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, εντάσεων μεταξύ κρατών και ανησυχίας για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι υπόγειες κοιλότητες προτείνονται επίσης ως χώροι προσωρινής παραμονής ανθρώπων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.



Η ανασφάλεια που δημιουργούν οι παγκόσμιες εξελίξεις κάνουν τους billionaires του πλανήτη να αναζητούν τρόπους για να παραμείνουν ασφαλείς τόσο οι ίδιοι όσο κι οι περιουσίες τους. Πλέον, σύμφωνα με τη Daily Mail , στην Ελβετία, όσοι διαθέτουν σχεδόν μισό εκατομμύριο λίρες (πάνω από 580 χιλιάδες ευρώ) μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε ένα υπόγειο θησαυροφυλάκιο , περισσότερο από 100 μέτρα κάτω από έναν ορεινό όγκο, σχεδιασμένο ώστε να προσφέρει εξαιρετικά υψηλά επίπεδα ασφάλειας.Ειδικότερα, η ελβετική εταιρεία Brünig Mega Safe σχεδιάζει να δημιουργήσει έως και 25 υπόγειες κοιλότητες στον ασβεστολιθικό ορεινό όγκο Brünig, μετατρέποντας το εσωτερικό του βουνού σε ένα τεράστιο συγκρότημα ασφαλών χώρων.Τα θησαυροφυλάκια προορίζονται για τη φύλαξη πολύτιμων έργων τέχνης, συλλεκτικών αυτοκινήτων, κρασιών, θυρίδων και άλλων περιουσιακών στοιχείων μεγάλης αξίας. Ωστόσο, η εταιρεία τα προωθεί και ως χώρους στους οποίους θα μπορούν να καταφύγουν άνθρωποι σε περίπτωση μεγάλης κρίσης ή καταστροφής.Σύμφωνα με την Brünig Mega Safe, οι εργασίες εκσκαφής αναμένεται να αρχίσουν τον Ιανουάριο, ενώ το επίπεδο ασφαλείας των εγκαταστάσεων φιλοδοξεί να είναι «συγκρίσιμο με εκείνο της Εθνικής Τράπεζας της Ελβετίας».Η πρόσβαση στο υπόγειο συγκρότημα κάθε άλλο παρά απλή θα είναι. Ο πρόεδρος της Brünig Mega Safe, Τόμας Γκάσερ, περιγράφοντας τα μέτρα που σχεδιάζονται, ανέφερε ότι ακόμη και η προσέγγιση στις εγκαταστάσεις θα περιλαμβάνει διαδοχικά επίπεδα ελέγχου.«Αρχικά θα πρέπει να περάσετε με το αυτοκίνητο από ένα ειδικό σημείο ελέγχου και να βγείτε από το όχημά σας. Θα ακολουθούν αρκετοί έλεγχοι ασφαλείας, οι οποίοι προφανώς δεν πρόκειται να αποκαλυφθούν στο κοινό», είπε.Οι πελάτες θα έχουν πρόσβαση στις εγκαταστάσεις όλο το 24ωρο μέσω μιας σήραγγας αρκετά μεγάλης ώστε να μπορούν να περάσουν ακόμη και φορτηγά. Σύμφωνα με την εταιρεία, ήδη υπάρχουν πελάτες που υπογράφουν συμβάσεις μίσθωσης διάρκειας 99 ετών, ενώ τα πρώτα θησαυροφυλάκια αναμένεται να αρχίσουν να λειτουργούν από το επόμενο έτος.Η εταιρεία αναφέρει ακόμη ότι οι εγκαταστάσεις θα φυλάσσονται σε 24ωρη βάση.Το μεγάλο βάθος προσφέρει και ένα ακόμη πλεονέκτημα. Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των εγκαταστάσεων αναμένεται να παραμένει φυσικά περίπου στους 13 βαθμούς Κελσίου, συνθήκη που θεωρείται ιδιαίτερα κατάλληλη για τη φύλαξη κρασιών και έργων τέχνης.Το σχέδιο, ωστόσο, δεν περιορίζεται σε ένα γιγαντιαίο υπόγειο χρηματοκιβώτιο.Σε μια εποχή αυξανόμενης γεωπολιτικής αβεβαιότητας, εντάσεων μεταξύ κρατών και ανησυχίας για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, οι υπόγειες κοιλότητες προτείνονται επίσης ως χώροι προσωρινής παραμονής ανθρώπων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Η εταιρεία αναφέρει ότι στα υπόγεια τμήματα μπορούν να προστεθούν ειδικές μονάδες δωματίων για περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται κάτι περισσότερο από απλή προστασία των περιουσιακών στοιχείων.



Όπως εξηγεί στην ιστοσελίδα της, μπορούν να δημιουργηθούν «προσωπικοί χώροι προσωρινής απομόνωσης, διακριτικοί χώροι συναντήσεων ή lounges με ιδιαίτερη ατμόσφαιρα».



Παράλληλα, σχεδιάζεται η δημιουργία κέντρου εκπαίδευσης σε θέματα ασφαλείας, ανάλυσης κινδύνων και επιβίωσης δίπλα στις υπόγειες εγκαταστάσεις.



«Οι άνθρωποι θέλουν να προστατεύσουν μέρος του πλούτου τους» Κατά τον Τόμας Γκάσερ, η ζήτηση για εγκαταστάσεις εξαιρετικά υψηλής ασφαλείας αυξάνεται χρόνο με τον χρόνο, καθώς εύποροι πελάτες επανεξετάζουν ακόμη και το ποια σημεία του κόσμου μπορούν να θεωρούνται πραγματικά ασφαλή.



«Για μεγάλο χρονικό διάστημα το Ντουμπάι θεωρούνταν ασφαλές. Σήμερα αυτή η αίσθηση ασφάλειας τίθεται υπό αμφισβήτηση. Οι άνθρωποι απλώς θέλουν να προστατεύσουν ένα μέρος του πλούτου τους», ανέφερε.



Η επιλογή της Ελβετίας μόνο τυχαία δεν είναι. Η χώρα έχει μακρά παράδοση στην αξιοποίηση του ορεινού της εδάφους για τη δημιουργία προστατευμένων εγκαταστάσεων. Πολλά παλαιά στρατιωτικά καταφύγια έχουν μετατραπεί με την πάροδο των ετών σε θησαυροφυλάκια, ακόμη και σε κέντρα δεδομένων.



Το 2024, μάλιστα, η Ελβετία ξεκίνησε πρόγραμμα αναβάθμισης των πυρηνικών καταφυγίων της στο πλαίσιο της προετοιμασίας για το ενδεχόμενο πολέμου.



Βάσει νόμου του 1963, όλοι οι κάτοικοι της χώρας, συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών και των προσφύγων, δικαιούνται θέση σε καταφύγιο ικανό να τους προστατεύσει από πυρηνικά, βιολογικά και χημικά όπλα, καθώς και από πλήγματα συμβατικών όπλων σε μικρή απόσταση.



Η Ευρώπη επενδύει ξανά στα καταφύγια Η αυξανόμενη σημασία των καταφυγίων δεν αποτελεί αποκλειστικά ελβετικό φαινόμενο. Σε αρκετές ευρωπαϊκές χώρες, η προετοιμασία για το ενδεχόμενο μιας μεγάλης στρατιωτικής κρίσης έχει επιστρέψει δυναμικά στην ατζέντα, ενώ ορισμένα κράτη επενδύουν σε τέτοιες υποδομές εδώ και δεκαετίες.



Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα της Φινλανδίας. Κάτω από το Ελσίνκι έχουν δημιουργηθεί περισσότεροι από 5.500 προστατευμένοι χώροι μέσα στον βραχώδη υπόγειο σχηματισμό, με συνολική χωρητικότητα που πλησιάζει το ένα εκατομμύριο ανθρώπους. Πρόκειται για αριθμό ιδιαίτερα εντυπωσιακό, δεδομένου ότι ο πληθυσμός της φινλανδικής πρωτεύουσας ανέρχεται σε περίπου 675.000 κατοίκους.



Η Φινλανδία κατασκευάζει συστηματικά καταφύγια από το 1939, όταν η Σοβιετική Ένωση εισέβαλε στη χώρα, πυροδοτώντας τον λεγόμενο Χειμερινό Πόλεμο. Από το 1954, μάλιστα, η φινλανδική νομοθεσία προβλέπει υποχρεωτική κατασκευή καταφυγίου κάτω από κτίρια που ξεπερνούν τα 1.200 τετραγωνικά μέτρα.



Από τα δημόσια καταφύγια της Φινλανδίας μέχρι τα ιδιωτικά θησαυροφυλάκια εκατοντάδων χιλιάδων λιρών μέσα στα ελβετικά βουνά, οι υπόγειες εγκαταστάσεις αποκτούν ξανά ιδιαίτερη σημασία στην Ευρώπη. Μόνο που στην περίπτωση του Brünig, η προστασία από μια ενδεχόμενη κρίση συνδυάζεται με ένα ακόμη χαρακτηριστικό: την πολυτέλεια που μπορούν να αγοράσουν οι πλέον εύποροι.