Δεν ήταν φάουλ, λέει ο Τραμπ για την κόκκινη στον Μπαλογκάν και... τα ρίχνει στον διαιτητή: «Είναι λίγο ύποπτος αν κοιτάξετε το παρελθόν του»

Trump:



We have the press. They don't want to know anything about soccer/football. They won't be asking any questions on that.



Nobody cares about that, right? pic.twitter.com/BpsEfdkUSq — Clash Report (@clashreport) July 6, 2026

«Έχουμε εδώ τον Τύπο, δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα για το soccer/football, δεν θα κάνουν καμία ερώτηση γι’ αυτό», είπε, προσθέτοντας χαριτολογώντας: «Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό, σωστά;».Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η ποινή του Μπαλογκάν.Η FIFA ανακοίνωσε τελικά την αναστολή της τιμωρίας μίας αγωνιστικής του Αμερικανού επιθετικού, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.