Δεν ήταν φάουλ, λέει ο Τραμπ για την κόκκινη στον Μπαλογκάν και... τα ρίχνει στον διαιτητή: «Είναι λίγο ύποπτος αν κοιτάξετε το παρελθόν του»
Δεν ήταν φάουλ, λέει ο Τραμπ για την κόκκινη στον Μπαλογκάν και... τα ρίχνει στον διαιτητή: «Είναι λίγο ύποπτος αν κοιτάξετε το παρελθόν του»
«Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν» - Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα
Στην απόφαση αναστολής της τιμωρίας του Φολαρίν Μπαλογκάν αναφέρθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, μιλώντας από το Οβάλ Γραφείο, μετά την κίνηση της FIFA να «παγώσει» την ποινή μίας αγωνιστικής για την κόκκινη κάρτα του ποδοσφαιριστή την οποία είχε από τον αγώνα με τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα: «Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό, ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ, πραγματικά πολύ καλά» δήλωσε ο Τραμπ.
«Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω στο πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους», πρόσθεσε.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
«Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό» είπε στους δημοσιογράφους. Μιλούν για την κόκκινη κάρτα σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, κανείς δεν μιλάει για την απόφαση του διαιτητή να δείξει κόκκινη κάρτα».
«Δεν ήξερα καν τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα: “Δεν μπορεί, κάνετε πλάκα”».
Ο Τραμπ κατηγόρησε τους διαιτητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν πως «ο καλύτερός σου παίκτης δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα ή στο επόμενο παιχνίδι».
«Είπα: “Ουάου, αυτή είναι μεγάλη δύναμη”», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομερό, αλλά μετά κοίταξα και το παρελθόν του [διαιτητή] και δεν ήταν και τόσο καλό».
Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Ζήτησα να γίνει επανεξέταση από τη FIFA», αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζάνι Ινφαντίνο, κατά την οποία του ζήτησε να ανασταλεί η ποινή της κόκκινης κάρτας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε: «Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ» και επαίνεσε τη FIFA για μια «πραγματικά εξαιρετική απόφαση».
Ο Τραμπ έκανε επίσης μια σύντομη αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην αρχή των δηλώσεών του, αστειευόμενος με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπερασπίστηκε τον ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η φάση δεν δικαιολογούσε την κόκκινη κάρτα: «Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό, ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ, πραγματικά πολύ καλά» δήλωσε ο Τραμπ.
«Αυτό δεν ήταν φάουλ. Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω στο πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που μπλέχτηκαν μεταξύ τους», πρόσθεσε.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Στη συνέχεια, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε αιχμές για τον διαιτητή της αναμέτρησης: «Αυτός ο διαιτητής είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του... δεν θέλω να το πω γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος» ανέφερε.
.@POTUS on Balogun's red card: "I've never seen anything like it. I saw the play... that wasn't a foul. That wasn’t even an infraction. That was two guys running full speed that happened to crash into each other... So yes, I asked for a review by FIFA." pic.twitter.com/25PzmogkEt— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) July 6, 2026
«Πιστεύω ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν απαράδεκτη και κανείς δεν μιλάει γι’ αυτό» είπε στους δημοσιογράφους. Μιλούν για την κόκκινη κάρτα σαν να είναι κάτι φυσιολογικό, κανείς δεν μιλάει για την απόφαση του διαιτητή να δείξει κόκκινη κάρτα».
«Δεν ήξερα καν τι στο καλό ήταν η κόκκινη κάρτα. Όταν το έμαθα, είπα: “Δεν μπορεί, κάνετε πλάκα”».
Ο Τραμπ κατηγόρησε τους διαιτητές ότι έχουν τη δυνατότητα να αποφασίζουν πως «ο καλύτερός σου παίκτης δεν θα παίξει την επόμενη εβδομάδα ή στο επόμενο παιχνίδι».
«Είπα: “Ουάου, αυτή είναι μεγάλη δύναμη”», πρόσθεσε. «Αυτό είναι τρομερό, αλλά μετά κοίταξα και το παρελθόν του [διαιτητή] και δεν ήταν και τόσο καλό».
Ο Τραμπ συνέχισε λέγοντας: «Ζήτησα να γίνει επανεξέταση από τη FIFA», αναφερόμενος στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Τζάνι Ινφαντίνο, κατά την οποία του ζήτησε να ανασταλεί η ποινή της κόκκινης κάρτας.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ επανέλαβε: «Δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ» και επαίνεσε τη FIFA για μια «πραγματικά εξαιρετική απόφαση».
Ο Τραμπ έκανε επίσης μια σύντομη αναφορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο στην αρχή των δηλώσεών του, αστειευόμενος με τους δημοσιογράφους που βρίσκονταν στο Οβάλ Γραφείο.
Το τηλεφώνημα στον Ινφαντίνο
«Έχουμε εδώ τον Τύπο, δεν θέλουν να ξέρουν τίποτα για το soccer/football, δεν θα κάνουν καμία ερώτηση γι’ αυτό», είπε, προσθέτοντας χαριτολογώντας: «Κανείς δεν ενδιαφέρεται γι’ αυτό, σωστά;».
Η FIFA ανακοίνωσε τελικά την αναστολή της τιμωρίας μίας αγωνιστικής του Αμερικανού επιθετικού, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
Οι δηλώσεις του έγιναν μετά την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ επικοινώνησε με τον πρόεδρο της FIFA, Τζάνι Ινφαντίνο, ζητώντας να επανεξεταστεί η ποινή του Μπαλογκάν.
Trump:— Clash Report (@clashreport) July 6, 2026
We have the press. They don't want to know anything about soccer/football. They won't be asking any questions on that.
Nobody cares about that, right? pic.twitter.com/BpsEfdkUSq
Η FIFA ανακοίνωσε τελικά την αναστολή της τιμωρίας μίας αγωνιστικής του Αμερικανού επιθετικού, μια απόφαση που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις.
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