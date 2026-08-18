Η αντίστροφη μέτρηση για το κορυφαίο αεροπορικό γεγονός της χρονιάς ξεκίνησε - Ένα μοναδικό σόου στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου
Ο Λαβρόφ απειλεί τη Βρετανία: Κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία
Ο Λαβρόφ απειλεί τη Βρετανία: Κινδυνεύει να θεωρηθεί μέρος του πολέμου στην Ουκρανία
Οι δηλώσεις του Ρώσου ΥΠΕΞ έγιναν μετά τη δημοσιοποίηση πληροφοριών ότι οι Ουκρανοί χρησιμοποίησαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας
Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ δήλωσε ότι η Ρωσία έχει το δικαίωμα να θεωρήσει την άμεση εμπλοκή της Βρετανίας σε επιθέσεις εναντίον ρωσικού εδάφους ως συμμετοχή στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.
Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας «Times» το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας. Μετά τη δημοσίευση αυτή, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Βρετανία για απροσδιόριστες «συνέπειες» λόγω της προμήθειας drones στο Κίεβο.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία «100%» στον αγώνα της κατά της Ρωσίας και θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου «στην ώρα της ανάγκης». Η Μόσχα έχει κατηγορήσει στο παρελθόν Βρετανούς ειδικούς για συμμετοχή σε επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, δηλώνοντας ότι ο ρόλος της Βρετανίας θα ληφθεί «υπόψη» στην απάντησή της.
Οι δηλώσεις του έγιναν μετά τη δημοσίευση άρθρου της εφημερίδας «Times» το Σάββατο, σύμφωνα με το οποίο χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά βρετανικής κατασκευής drones σε επιθέσεις μεγάλου βεληνεκούς εναντίον της Ρωσίας. Μετά τη δημοσίευση αυτή, η ρωσική πρεσβεία στο Λονδίνο προειδοποίησε τη Βρετανία για απροσδιόριστες «συνέπειες» λόγω της προμήθειας drones στο Κίεβο.
Ο Βρετανός πρωθυπουργός Άντι Μπέρναμ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία θα υποστηρίξει την Ουκρανία «100%» στον αγώνα της κατά της Ρωσίας και θα σταθεί στο πλευρό του Κιέβου «στην ώρα της ανάγκης». Η Μόσχα έχει κατηγορήσει στο παρελθόν Βρετανούς ειδικούς για συμμετοχή σε επιθέσεις στο ρωσικό έδαφος, δηλώνοντας ότι ο ρόλος της Βρετανίας θα ληφθεί «υπόψη» στην απάντησή της.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα