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Washington Post: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τον περιορισμό της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο με το Ιράν
Washington Post: Οι ΗΠΑ εξετάζουν τον περιορισμό της στρατιωτικής τους παρουσίας στη Μέση Ανατολή μετά τον πόλεμο με το Ιράν
Οι καταστροφές που επέφεραν οι ιρανικές επιθέσεις σε αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις δίνουν στην Ουάσινγκτον μια μοναδική ευκαιρία να περιορίσει το «αποτύπωμά» της στην περιοχή
Σε φάση επαναξιολόγησης από το Πεντάγωνο βρίσκεται η αμερικανική στρατιωτική παρουσία στη Μέση Ανατολή, μια ένδειξη ότι πιθανόν ο πόλεμος με το Ιράν να τη μετατρέψει ριζικά.
Η Washington Post, που επικαλείται οκτώ πηγές, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι και άλλα πρόσωπα που είναι ενήμερα για το θέμα, τονίζει σε δημοσίευμά της ότι ένα από τα βασικά σενάρια που αξιολογεί το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είναι το ενδεχόμενο απόσυρσης στρατευμάτων από τον Περσικό Κόλπο.
Αν, βέβαια, οι ΗΠΑ μειώσουν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή θα αφήσουν τους συμμάχους τους στην περιοχή σε μια δύσκολη θέση χωρίς την αμερικανική ομπρέλα ασφάλειας έναντι των ιρανικών απειλών.
Μεγάλες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις του Ιράν, όπως ανέφεραν δύο άτομα που είναι ενήμερα για την ανάλυση.
Σε αυτό το πλαίσιο οι ζημιές στις βάσεις δίνουν στο Πεντάγωνο μια μοναδική ευκαιρία -την οποία θα κάνει πολλά χρόνια να ξαναβρει- να επανεξετάσει την παρουσία του στην περιοχή. Το Πεντάγωνο έχει ήδη δηλώσει ότι ενδέχεται να μην ανακατασκευάσει τις βάσεις όπως ήταν πριν από τη σύγκρουση – εξάλλου και το κόστος μπορεί να ξεπερνά τα 5 δις. δολάρια.
Πέρα από τις καταστροφές σε βάσεις, οι ΗΠΑ έχουν χάσει έξι στρατιώτες σε ιρανικό χτύπημα σε βάση τους στο Κουβέιτ και άλλους τέσσερις στην Ιορδανία. Παράλληλα σχεδόν εξάντλησαν μεγάλο μέρος από το απόθεμά τους σε πυραύλους για το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot και το αντιβαλλιστικό THAAD.
Την αξιολόγηση, συνεχίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, διευθύνει το γραφείο Πολιτικής του Πενταγώνου. Πηγή επισήμανε ότι το Γενικό Επιτελείο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (η οποία έχει υπό την ευθύνη της τη Μέση Ανατολή) επίσης μελετούν το ζήτημα.
Πάντως, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει διατάξει ακόμη επίσημη επανεξέταση της στάσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Η τελική απόφαση θα ληφθεί σε ανώτατο στάδιο.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνήθως έχει περίπου 40.000 στρατιώτες σε 20 βάσεις από το Ομάν ως την Ιορδανία, κατά κύριο λόγο όμως σε βάσεις σε χώρες του Περσικού, όπως το Μπαχρέιν (έδρα του Πέμπτου Στόλου) και το Κουβέιτ (με βάσεις του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας).
Η Washington Post, που επικαλείται οκτώ πηγές, μεταξύ των οποίων αξιωματούχοι και άλλα πρόσωπα που είναι ενήμερα για το θέμα, τονίζει σε δημοσίευμά της ότι ένα από τα βασικά σενάρια που αξιολογεί το αμερικανικό υπουργείο Άμυνας είναι το ενδεχόμενο απόσυρσης στρατευμάτων από τον Περσικό Κόλπο.
Αν, βέβαια, οι ΗΠΑ μειώσουν την παρουσία τους στη Μέση Ανατολή θα αφήσουν τους συμμάχους τους στην περιοχή σε μια δύσκολη θέση χωρίς την αμερικανική ομπρέλα ασφάλειας έναντι των ιρανικών απειλών.
Μεγάλες στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ στην ευρύτερη περιοχή έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές από τις επιθέσεις του Ιράν, όπως ανέφεραν δύο άτομα που είναι ενήμερα για την ανάλυση.
Σε αυτό το πλαίσιο οι ζημιές στις βάσεις δίνουν στο Πεντάγωνο μια μοναδική ευκαιρία -την οποία θα κάνει πολλά χρόνια να ξαναβρει- να επανεξετάσει την παρουσία του στην περιοχή. Το Πεντάγωνο έχει ήδη δηλώσει ότι ενδέχεται να μην ανακατασκευάσει τις βάσεις όπως ήταν πριν από τη σύγκρουση – εξάλλου και το κόστος μπορεί να ξεπερνά τα 5 δις. δολάρια.
Πέρα από τις καταστροφές σε βάσεις, οι ΗΠΑ έχουν χάσει έξι στρατιώτες σε ιρανικό χτύπημα σε βάση τους στο Κουβέιτ και άλλους τέσσερις στην Ιορδανία. Παράλληλα σχεδόν εξάντλησαν μεγάλο μέρος από το απόθεμά τους σε πυραύλους για το αντιαεροπορικό σύστημα Patriot και το αντιβαλλιστικό THAAD.
Την αξιολόγηση, συνεχίζει το δημοσίευμα της αμερικανικής εφημερίδας, διευθύνει το γραφείο Πολιτικής του Πενταγώνου. Πηγή επισήμανε ότι το Γενικό Επιτελείο και η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (η οποία έχει υπό την ευθύνη της τη Μέση Ανατολή) επίσης μελετούν το ζήτημα.
Πάντως, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ δεν έχει διατάξει ακόμη επίσημη επανεξέταση της στάσης των ΗΠΑ στην περιοχή. Η τελική απόφαση θα ληφθεί σε ανώτατο στάδιο.
Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ συνήθως έχει περίπου 40.000 στρατιώτες σε 20 βάσεις από το Ομάν ως την Ιορδανία, κατά κύριο λόγο όμως σε βάσεις σε χώρες του Περσικού, όπως το Μπαχρέιν (έδρα του Πέμπτου Στόλου) και το Κουβέιτ (με βάσεις του στρατού ξηράς και της πολεμικής αεροπορίας).
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