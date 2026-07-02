Ζελένσκι μετά την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Περιμένουμε την απόφαση των ΗΠΑ για την παραγωγή πυραύλων Patriot
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Ζελένσκι μετά την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Περιμένουμε την απόφαση των ΗΠΑ για την παραγωγή πυραύλων Patriot

Ο Ουκρανός πρόεδρος επισήμανε την ανάγκη ενίσχυσης των αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων της χώρας του

Ζελένσκι μετά την πολύνεκρη ρωσική επίθεση στο Κίεβο: Περιμένουμε την απόφαση των ΗΠΑ για την παραγωγή πυραύλων Patriot
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Το πάγιο αίτημα της Ουκρανίας προς την Ευρώπη και τις ΗΠΑ για ενίσχυση των αντιπυραυλικών της δυνατοτήτων, επανέλαβε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στην πρώτη του αντίδραση μετά το πολύνεκρο νυχτερινό χτύπημα των Ρώσων στο Κίεβο. Όπως ανέφερε ο Ουκρανός πρόεδρος, οι ρωσικές δυνάμεις εκτόξευσαν πάνω από 70 πυραύλους και 500 drones σε διάφορες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να έχουν σκοτωθεί, ως τώρα, 13 άτομα και να έχουν τραυματιστεί πάνω από 90. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε την ανάγκη να δώσουν οι ΗΠΑ την άδεια για παραγωγή πυραύλων Patriot.

«Η αντιμετώπιση των συνεπειών της ρωσικής επίθεσης συνεχίζεται στο Κίεβο: οι ομάδες πρώτης αντίδρασης απομακρύνουν τα ερείπια, αναζητούν ανθρώπους και παρέχουν βοήθεια. Έχουν αναφερθεί ζημιές σε περισσότερες από 20 τοποθεσίες σε όλη την πόλη, οι περισσότερες από τις οποίες είναι απλά κτίρια κατοικιών. Ζημιές υπέστησαν επίσης ένας σταθμός ασθενοφόρων, ένα ερευνητικό ινστιτούτο, ένα ξενοδοχείο και επιχειρήσεις. Μέχρι στιγμής, γνωρίζουμε ότι, δυστυχώς, 13 άτομα έχασαν τη ζωή τους σε αυτή τη ρωσική επίθεση. Τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες και τους οικείους τους. Πάνω από 90 ακόμη άτομα τραυματίστηκαν. Όλοι όσοι χρειάζονται βοήθεια λαμβάνουν κάθε απαραίτητη υποστήριξη. Πέντε άτομα τραυματίστηκαν στην περιοχή του Χαρκόβου, μεταξύ των οποίων και ένα παιδί, και δύο ακόμη στην περιοχή του Κιέβου, όπου επίσης στοχοποιήθηκαν υποδομές πολιτών. Κατά τη διάρκεια της νύχτας, η Ρωσία επιτέθηκε επίσης στις περιοχές Σούμι, Ντνίπρο, Ζαπορίζια και Τσερκάσι» είπε ο Ζελένσκι και συνέχισε: «Συνολικά, η Ρωσία εκτόξευσε κατά τη διάρκεια της νύχτας περισσότερους από 70 πυραύλους διαφόρων τύπων εναντίον της Ουκρανίας, σχεδόν οι μισοί από τους οποίους ήταν βαλλιστικοί πύραυλοι, καθώς και σχεδόν 500 επιθετικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των «shaheds» με κινητήρα τζετ. Η κύρια επίθεση στράφηκε κατά του Κιέβου. Οι αμυντικές μας δυνάμεις κατάφεραν να καταρρίψουν σημαντικό αριθμό των εισερχόμενων στόχων, αλλά όχι όλους».



Αναφερόμενος στην ανάγκη για αντιπυραυλική προστασία, είπε: «Οι προμήθειες αεροπορικής άμυνας για την Ουκρανία αποτελούν απόλυτη και κρίσιμη προτεραιότητα. Οι συνεισφορές στο πρόγραμμα PURL παραμένουν απαραίτητες – συμβάλλουν άμεσα στη διάσωση ζωών. Κάθε διμερής συμφωνία που συνάπτουμε με τους εταίρους μας στον τομέα της αεροπορικής άμυνας κάνει πραγματικά τη διαφορά. Είμαι ευγνώμων σε κάθε ηγέτη που προσφέρει τη βοήθειά του».



«Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να προχωρήσουμε στην εφαρμογή των συμφωνιών μας σχετικά με την παραγωγή αντιβαλλιστικών δυνατοτήτων. Επίσης, βασιζόμαστε σε μεγάλο βαθμό σε μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τις άδειες για τα «Patriot» και άλλες μορφές συνεργασίας. Αυτά είναι τα μέτρα που μπορούν να σταματήσουν αυτόν τον πόλεμο και να αποτρέψουν επιθέσεις όπως αυτή. Ευχαριστώ όλους όσους στέκονται στο πλευρό της Ουκρανίας, του λαού μας και των προσπαθειών μας για την προστασία της ζωής» συμπλήρωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.
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