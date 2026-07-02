Κόλαση στο Κίεβο: Τουλάχιστον 17 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από μαζική ρωσική επίθεση, κατέρρευσε πολυκατοικία

Οι ουκρανικές υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων έκαναν αρχικά λόγο για τουλάχιστον “δέκα νεκρούς και 56 τραυματίες από τη ρωσική επίθεση εναντίον της πόλης” του Κιέβου

. Ωστόσο αργότερα ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 7 άτομα.

“Για μια ακόμη φορά ο εχθρός στοχοθέτησε σκοπίμως κατοικημένες περιοχές και σκότωσε αμάχους. Οι ζημιές είναι σημαντικές και ο αριθμός των τραυματιών μεγάλος, ανάμεσά τους και δύο παιδιά”, έγραψε στο Telegram ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου

.

Δημοσιογράφοι του AFP άκουσαν εκρήξεις στη διάρκεια σειράς επιθέσεων που διήρκεσαν πολλές ώρες, ενώ εικόνες που μετέδωσε το πρακτορείο δείχνουν κατεστραμμένα κτίρια κατοικιών. Ύστερα από ισχυρή έκρηξη στο κέντρο της ουκρανικής πρωτεύουσας, ένα πυκνό σύννεφο καπνού υψώθηκε στον ουρανό, ενώ ακολούθησαν φλόγες και σπινθήρες, όπως μετέδωσε δημοσιογράφος που βρισκόταν στο Κίεβο. Πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρα έσπευσαν αμέσως στο σημείο.

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