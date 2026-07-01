Τουλάχιστον 2.295 νεκροί στη Βενεζουέλα από τους σεισμούς, περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι
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Τουλάχιστον 2.295 νεκροί στη Βενεζουέλα από τους σεισμούς, περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι

11.267 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί

Τουλάχιστον 2.295 νεκροί στη Βενεζουέλα από τους σεισμούς, περίπου 50.000 οι αγνοούμενοι
Σχεδόν 2.300 είναι οι νεκροί από τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που συγκλόνισαν τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροδρίγκες.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ενημέρωση, τουλάχιστον 2.295 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, ενώ 11.267 έχουν τραυματιστεί.

Ωστόσο, εκφράζονται φόβοι ότι ο αριθμός των θυμάτων θα αυξηθεί δραματικά, καθώς οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.

Νωρίτερα σήμερα, η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε επταήμερο εθνικό πένθος.

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