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Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα
Επταήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροδρίγκες μετά τους φονικούς σεισμούς στη Βενεζουέλα
«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες κήρυξε σήμερα επταήμερο εθνικό πένθος, μια εβδομάδα μετά τους δύο ισχυρούς σεισμούς, μεγέθους 7,2 και 7,5 βαθμών, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 1.943 ανθρώπους, ενώ οι αγνοούμενοι υπολογίζονται σε περίπου 50.000.
«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram.
«Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.
«Η ψυχή της Βενεζουέλας έχει γίνει κομμάτια» εξαιτίας των ζωών που χάθηκαν σε αυτούς τους καταστροφικούς σεισμούς, αναφέρει η Ντέλσι Ροδρίγκες σε μήνυμα που κοινοποίησε μέσω Telegram.
ÚLTIMA HORA | Delcy Rodríguez decreta siete días de Duelo Nacional por víctimas de terremotos en Venezuela.— AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) July 1, 2026
"En estos momentos de profunda tristeza, abrazamos a quienes sufren esta tragedia y reafirmamos nuestro compromiso de acompañarlos y protegerlos". https://t.co/rZwfJUebIm pic.twitter.com/Yt6pi07hg4
«Ως φόρο τιμής στη μνήμη των θυμάτων, αποφάσισα να κηρύξω επταήμερο εθνικό πένθος από σήμερα στις 18:00 (τοπική ώρα, 1 τα ξημερώματα της Πέμπτης στην Ελλάδα)», ανακοίνωσε.
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