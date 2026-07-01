Πέθανε ο Βίκτορ Γουίλις, η θρυλική φωνή των Village People

Η αποχώρηση, οι δυσκολίες και η μάχη με τα ναρκωτικά



Η δικαστική νίκη για τα πνευματικά δικαιώματα

Το περιοδικό Billboard είχε χαρακτηρίσει τη μουσική των Village People ως μία από τις πιο ακαταμάχητες της ντίσκο εποχής, ενώ οι New York Times είχαν ξεχωρίσει τη «βραχνή και γεμάτη ένταση» φωνή του Γουίλις.Ο Γουίλις αποχώρησε από το συγκρότημα το 1979, πριν από την παραγωγή της κινηματογραφικής ταινίας Can't Stop The Music, η οποία σημείωσε μεγάλη εμπορική αποτυχία και επιτάχυνε την παρακμή του συγκροτήματος.Παρά την αποχώρησή του, δυσκολεύτηκε να απομακρυνθεί από την εικόνα των Village People και να καθιερωθεί ως σόλο καλλιτέχνης. Το προσωπικό του άλμπουμ Solo Man, που ηχογραφήθηκε το 1979, παρέμεινε στο συρτάρι για περισσότερα από 30 χρόνια και κυκλοφόρησε τελικά το 2015.Τις δεκαετίες του 1980 και του 1990 αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα εξάρτησης από ναρκωτικές ουσίες, έχοντας δηλώσει ότι η απογοήτευση για την εξέλιξη της καριέρας του τον οδήγησε στην κατάχρηση. Η πορεία του άλλαξε το 2006, όταν υποβλήθηκε σε πρόγραμμα απεξάρτησης με δικαστική εντολή και ολοκλήρωσε τριετή περίοδο επιτήρησης.Καθοριστικό ρόλο στη νέα του αρχή έπαιξε και η δεύτερη σύζυγός του, δικηγόρος στο επάγγελμα, η οποία τον βοήθησε στη μακροχρόνια δικαστική διαμάχη με τις εταιρείες που διαχειρίζονταν τα δικαιώματα των τραγουδιών των Village People.Το 2015 ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ αναγνώρισε στον Γουίλις ποσοστόσε 13 τραγούδια του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, μεταξύ των οποίων και το YMCA. Η απόφαση άνοιξε τον δρόμο για την επιστροφή του στους Village People το 2017.