Ναυάγιο στη Γουιάνα: Σε 53 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, δεκάδες οι αγνοούμενοι

Δεκάδες πτώματα ανασύρθηκαν την Τρίτη από την περιοχή του ναυαγίου του MV Barima, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στα ανοικτά των ακτών της Γουιάνας, ανεβάζοντας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας.Παράλληλα, ανήλθε σε 77 ο αριθμός των επιβαινόντων που έχουν διασωθεί.Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι.Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 41 νεκρούς και 77 διασωθέντες άρα σε περίπου 80 τους αγνοούμενους.Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τη συμμετοχή 16 σκαφών και δυτών. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.