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Ναυάγιο στη Γουιάνα: Σε 53 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, δεκάδες οι αγνοούμενοι
Ναυάγιο στη Γουιάνα: Σε 53 ανέρχεται ο αριθμός των νεκρών, δεκάδες οι αγνοούμενοι
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι - Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται
Δεκάδες πτώματα ανασύρθηκαν την Τρίτη από την περιοχή του ναυαγίου του MV Barima, το οποίο βυθίστηκε τη νύχτα του Σαββάτου προς Κυριακή, στα ανοικτά των ακτών της Γουιάνας, ανεβάζοντας σε 53 τον προσωρινό απολογισμό νεκρών της τραγωδίας, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την κυβέρνηση της λατινοαμερικανικής χώρας.
Παράλληλα, ανήλθε σε 77 ο αριθμός των επιβαινόντων που έχουν διασωθεί.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι.
Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 41 νεκρούς και 77 διασωθέντες άρα σε περίπου 80 τους αγνοούμενους.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τη συμμετοχή 16 σκαφών και δυτών. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.
Παράλληλα, ανήλθε σε 77 ο αριθμός των επιβαινόντων που έχουν διασωθεί.
Σύμφωνα με εκτιμήσεις των Αρχών, στο πλοίο επέβαιναν 179 άνθρωποι.
Ο προηγούμενος επίσημος απολογισμός έκανε λόγο για 41 νεκρούς και 77 διασωθέντες άρα σε περίπου 80 τους αγνοούμενους.
Η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται, με τη συμμετοχή 16 σκαφών και δυτών. Εκφράζονται φόβοι πως ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί δραματικά.
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