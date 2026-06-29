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Άνδρας με ποδήλατο και μαχαίρι επιτίθεται σε αλλοδαπούς προκαλώντας πανικό στη Φινλανδία
Άνδρας με ποδήλατο και μαχαίρι επιτίθεται σε αλλοδαπούς προκαλώντας πανικό στη Φινλανδία
Τα κοινά στοιχεία των επιθέσεων - Η φινλανδική αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες ασφαλείας, ζητώντας τη βοήθεια των πολιτών
Συναγερμός έχει σημάνει στην πόλη Όουλου της Φινλανδίας, καθώς η αστυνομία ερευνά μια σειρά επιθέσεων με μαχαίρι σε άτομα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, εξετάζοντας το ενδεχόμενο να πρόκειται για δράση του ίδιου ατόμου. Οι αρχές κάνουν λόγο για περιστατικά με παρόμοια χαρακτηριστικά, ενώ ζητούν τη βοήθεια των πολιτών για τον εντοπισμό του υπόπτου.
Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν ένας άνδρας με ποδήλατο φέρεται να πλησίασε το θύμα και να το μαχαίρωσε από πίσω, πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα περιγραφή του υπόπτου, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ηλικίας μεταξύ 20 και 35 ετών και την ώρα της επίθεσης φορούσε καπέλο και πουκάμισο με γιακά.
Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περιστατικά μπορεί να συνδέονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όλες οι επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί από το ίδιο πρόσωπο. Ο επικεφαλής ερευνητής της αστυνομίας τόνισε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, αλλά η σύνδεση των υποθέσεων θα αποδειχθεί μόνο μετά την ταυτοποίηση του δράστη.
Οι έρευνες αφορούν περιστατικά που καταγράφηκαν από τον Μάιο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026. Η πρώτη αναφερόμενη επίθεση σημειώθηκε στις 26 Μαΐου 2025 στην περιοχή Kaukovainio, όπου ένας άνδρας με ξένη καταγωγή δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άτομο που διέφυγε με ποδήλατο.
Τον Απρίλιο του 2026 σημειώθηκε νέο περιστατικό στην περιοχή Raksila, όπου άνδρας με ξένη καταγωγή δέχθηκε επίθεση από ύποπτο που κινούνταν με ποδήλατο. Ένας άνδρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση, όμως αργότερα αφέθηκε ελεύθερος καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία.
Τον Μάιο και τον Ιούνιο ακολούθησαν ακόμη δύο περιστατικά, μεταξύ των οποίων επίθεση σε γυναίκα με ξένη καταγωγή, ενώ στην πιο πρόσφατη υπόθεση η αστυνομία διερευνά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Οι αρχές της Φινλανδίας καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες για τις επιθέσεις να επικοινωνήσει με την αστυνομία του Όουλου, καθώς η έρευνα για τον εντοπισμό του υπόπτου βρίσκεται σε εξέλιξη.
Η τελευταία επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή, όταν ένας άνδρας με ποδήλατο φέρεται να πλησίασε το θύμα και να το μαχαίρωσε από πίσω, πριν απομακρυνθεί από το σημείο. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα περιγραφή του υπόπτου, ο οποίος εκτιμάται ότι είναι ηλικίας μεταξύ 20 και 35 ετών και την ώρα της επίθεσης φορούσε καπέλο και πουκάμισο με γιακά.
Σύμφωνα με τις αρχές, υπάρχουν ενδείξεις ότι τα περιστατικά μπορεί να συνδέονται, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι όλες οι επιθέσεις έχουν πραγματοποιηθεί από το ίδιο πρόσωπο. Ο επικεφαλής ερευνητής της αστυνομίας τόνισε ότι υπάρχουν κοινά στοιχεία, αλλά η σύνδεση των υποθέσεων θα αποδειχθεί μόνο μετά την ταυτοποίηση του δράστη.
Οι έρευνες αφορούν περιστατικά που καταγράφηκαν από τον Μάιο του 2025 έως και τον Ιούνιο του 2026. Η πρώτη αναφερόμενη επίθεση σημειώθηκε στις 26 Μαΐου 2025 στην περιοχή Kaukovainio, όπου ένας άνδρας με ξένη καταγωγή δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι από άτομο που διέφυγε με ποδήλατο.
Τον Απρίλιο του 2026 σημειώθηκε νέο περιστατικό στην περιοχή Raksila, όπου άνδρας με ξένη καταγωγή δέχθηκε επίθεση από ύποπτο που κινούνταν με ποδήλατο. Ένας άνδρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση, όμως αργότερα αφέθηκε ελεύθερος καθώς το δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχαν επαρκή στοιχεία.
Τον Μάιο και τον Ιούνιο ακολούθησαν ακόμη δύο περιστατικά, μεταξύ των οποίων επίθεση σε γυναίκα με ξένη καταγωγή, ενώ στην πιο πρόσφατη υπόθεση η αστυνομία διερευνά το αδίκημα της απόπειρας ανθρωποκτονίας.
Οι αρχές της Φινλανδίας καλούν όποιον διαθέτει πληροφορίες για τις επιθέσεις να επικοινωνήσει με την αστυνομία του Όουλου, καθώς η έρευνα για τον εντοπισμό του υπόπτου βρίσκεται σε εξέλιξη.
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