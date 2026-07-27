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Τραγωδία μετά από κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα, αναφορές για τουλάχιστον 10 νεκρούς
Τραγωδία μετά από κατολίσθηση σε χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα, αναφορές για τουλάχιστον 10 νεκρούς
Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, νρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας των νησιών
Κατολίσθηση στον τομέα όπου βρίσκεται μεγάλο υπαίθριο χρυσωρυχείο στα νησιά του Σολομώντα με δημοσιεύματα να κάνουν λόγο για 10 νεκρούς σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας.
Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των νησιών περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ότι έγινε κατολίσθηση.
Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν εκσκαφείς να προσπαθούν να απομακρύνουν βράχους και χώμα που έχουν καταπλακώσει μέρος του μεταλλείου.
Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών Σολομώντα και μπήκε σε φάση επέκτασης της δραστηριότητας την περασμένη χρονιά. Βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Gold Ridge Mining διακρατεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του η Wanguo International Mining, η οποία ανέφερε τον Μάιο ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο εισέφερε σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ των νησιών του Σολομώντα.
Η υπηρεσία αντιμετώπισης καταστροφών των νησιών περιορίστηκε να επιβεβαιώσει στο AFP (Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων) ότι έγινε κατολίσθηση.
Φωτογραφίες και βίντεο που κυκλοφορούν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν εκσκαφείς να προσπαθούν να απομακρύνουν βράχους και χώμα που έχουν καταπλακώσει μέρος του μεταλλείου.
Η εγκατάσταση Gold Ridge, που ανήκει σε κινεζικά συμφέροντα, έχει μεγάλη συνεισφορά στην οικονομία των νησιών Σολομώντα και μπήκε σε φάση επέκτασης της δραστηριότητας την περασμένη χρονιά. Βρίσκεται περίπου 25 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά της πρωτεύουσας.
Το μετοχικό κεφάλαιο της Gold Ridge Mining διακρατεί κατά το μεγαλύτερο μέρος του η Wanguo International Mining, η οποία ανέφερε τον Μάιο ότι το συγκεκριμένο μεταλλείο εισέφερε σχεδόν το ένα τέταρτο του ΑΕΠ των νησιών του Σολομώντα.
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