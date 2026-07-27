Άγριο έγκλημα στην Κολομβία: Δολοφόνησαν 21χρονη έγκυο 8 μηνών και της πήραν το έμβρυο από την κοιλιά
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Άγριο έγκλημα στην Κολομβία: Δολοφόνησαν 21χρονη έγκυο 8 μηνών και της πήραν το έμβρυο από την κοιλιά

Στα τελευταία πλάνα πριν την εξαφάνισή της η Μαρία Καμίλα Ποτόσι επέβαινε σε μηχανή με γυναίκα την οποία είχε γνωρίσει δύο μήνες νωρίτερα και η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο για τον τραγικό θάνατο

Άγριο έγκλημα στην Κολομβία: Δολοφόνησαν 21χρονη έγκυο 8 μηνών και της πήραν το έμβρυο από την κοιλιά
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Σε κατάσταση σοκ είναι η Κολομβία από το άγριο έγκλημα με θύμα την 21χρονη Μαρία Καμίλα Ποτόσι, η οποία ήταν έγκυος 8 μηνών.

Σύμφωνα με την αστυνομία η 21χρονη βρέθηκε μαχαιρωμένη πολλές φορές την περασμένη Δευτέρα με τον ή τους δράστες να έχουν πάρει το έμβρυο από την κοιλιά της.

Η Ποτόσι, η οποία λίγες ημέρες πριν την απαγωγή και τη δολοφονία της είχε αποκαλύψει ότι θα φέρει στη ζωή ένα κορίτσι, εξαφανίστηκε αφού έφυγε από το σπίτι της στο Κάλι στις 16 Ιουλίου για έναν τακτικό προγεννητικό έλεγχο.

Σε πλάνα από κάμερα λίγο πριν την εξαφάνισή της, η 21χρονη φαίνεται να είναι συνεπιβάτης σε μηχανή που οδηγούσε μια γυναίκα την οποία είχε γνωρίσει δύο μήνες νωρίτερα μέσω ενός τοπικού προγράμματος υποστήριξης για εγκύους.



Η γυναίκα οδηγός της μηχανής, η οποία έχει καταθέσει στις αρχές, να βρίσκεται στο επίκεντρο της έρευνας για τον τραγικό θάνατο της Ποτόσι ενώ η αστυνομία εξακολουθεί επίσης να αναζητά το νεογέννητο.

Η μητέρα της Ποτόσι, Άλμπα Γκόμεζ, κάλεσε τους δολοφόνους της κόρης της να επιστρέψουν την εγγονή της, την οποία ονόμασε Αλάχια. «Το μόνο που ζητώ με αυτή την έκκληση και με την αισιόδοξη πίστη που έχω ότι το μωρό μου είναι ζωντανό - είναι να βρεθεί. «Ζητώ από τους ανθρώπους που την έχουν να ψάξουν τις καρδιές τους και να μου την επιστρέψουν» δήλωσε σε δημοσιογράφους η μητέρα της 21χρονης.



Λίγες ώρες πριν την απαγωγή της, η Ποτόσι είχε βοηθήσει έναν άρρωστο συγγενή στο σπίτι κουνιάδας της στο Μελέντεζ. Στη συνέχεια, είπε στη μητέρα της για μια ιατρική επίσκεψη της τελευταίας στιγμής με τον σύζυγός της να σημαίνει συναγερμό όταν εκείνη δεν επέστρεψε σπίτι.

Η υπόθεση έχει πάρει και πολιτικές διαστάσεις με την γερουσιαστή Τζένιφερ Πεντράζα να δηλώνει «απήγαγαν, βασάνισαν και δολοφόνησαν μια 21χρονη έγκυο γυναίκα. Σε αυτή τη χώρα, δεν συμβαίνει τίποτα. Απαιτούμε δικαιοσύνη» και την πρώην υποψήφια πρόεδρος Σόντρα Μακόλινς να προσθέτει: «Τι ανικανότητα προκαλεί αυτό. Πιστεύουμε ότι η Εισαγγελία και η αστυνομία θα δώσουν αυστηρές απαντήσεις».
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