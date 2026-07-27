Άγριο έγκλημα στην Κολομβία: Δολοφόνησαν 21χρονη έγκυο 8 μηνών και της πήραν το έμβρυο από την κοιλιά

Μαρία Καμίλα Ποτόσι επέβαινε σε μηχανή με

γυναίκα την οποία είχε γνωρίσει δύο μήνες νωρίτερα και η οποία

βρίσκεται στο επίκεντρο για τον τραγικό θάνατο