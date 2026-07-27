Σι Τζινπίνγκ εναντίον Μιλέι: Η Κίνα στηρίζει ανοιχτά τον Λούλα και απορρίπτει κάθε «εξωτερική ανάμιξη»
ΚΟΣΜΟΣ
Βραζιλία Κίνα Σι Τζινπίνγκ Λούλα ντα Σίλβα

Σι Τζινπίνγκ εναντίον Μιλέι: Η Κίνα στηρίζει ανοιχτά τον Λούλα και απορρίπτει κάθε «εξωτερική ανάμιξη»

Η παρέμβαση του Κινέζου προέδρου έρχεται στον απόηχο της σφοδρής αντιπαράθεσης του Βραζιλιάνου προέδρου με τον Αργεντινό ομόλογό του, Χαβιέρ Μιλέι, λίγους μήνες πριν από τις κρίσιμες προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία

Σι Τζινπίνγκ εναντίον Μιλέι: Η Κίνα στηρίζει ανοιχτά τον Λούλα και απορρίπτει κάθε «εξωτερική ανάμιξη»
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Η Κίνα τάσσεται υπέρ της Βραζιλίας όσον αφορά την «απόρριψη» κάθε «εξωτερικής ανάμιξης» στα πολιτικά πράγματα της χώρας κι είναι έτοιμη να ενισχύσει περαιτέρω τη διμερή και πολυμερή στρατηγική συνεργασία.

Τα παραπάνω τόνισε ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ στον Βραζιλιάνο ομόλογό του Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνδιάλεξης των δύο ηγετών, σύμφωνα με το κινεζικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Η τοποθέτηση του Κινέζου προέδρου καταγράφτηκε μετά τα σφοδρά φραστικά πυρά του προέδρου της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι εναντίον του Βραζιλιάνου ομολόγου του Λούλα το Σαββατοκύριακο, που πυροδοτούν διμερή διπλωματική κρίση, λίγους μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές στη Βραζιλία τον Οκτώβριο, όταν ο κεντροαριστερός αρχηγός του κράτους θα αναμετρηθεί με τον γερουσιαστή Φλάβιου Μπολσονάρου, γιο του πρώην προέδρου της άκρας δεξιάς Ζαΐχ Μπολσονάρου (2019-2022), που εκτίει κατ’ οίκον πολυετή ποινή κάθειρξης για την απόπειρα πραξικοπήματος του 2022.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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