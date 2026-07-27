Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο
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Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο

Έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι - Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδί 2 ετών -  Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή

Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο
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Σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν το βράδυ της Κυριακής στο Σιάτλ, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ κατά τη διάρκεια του ετήσιου φεστιβάλ φαγητού Bite of Seattle, που διεξαγόταν στο Seattle Center, σε μικρή απόσταση από το εμβληματικό Space Needle.

Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, από την επίθεση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις 2 ετών με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40, 39, καθώς και ένας άνδρας 23 ετών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν συλληφθεί τουλάχιστον δύο ύποπτοι με τις αρχές νωρίτερα να αναφέρουν ότι είχαν συλλάβει ένα άτομο και αναζητούσαν ακόμη δύο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρρείτο οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.



Η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.



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Το νοσοκομείο Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχεται τραυματίες από το συμβάν.



«Ακούσαμε επτά με οκτώ πυροβολισμούς»

Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο φεστιβάλ δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο.



«Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος παντού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.



Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν πυροβοληθεί, ανάμεσά του και παιδί.



Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη λειτουργία του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, γνωστοποιώντας ότι τα δρομολόγια θα επαναληφθούν το πρωί της Δευτέρας.



Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με εκατοντάδες περίπτερα εστίασης και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις.
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