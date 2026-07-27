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Ένοπλη επίθεση σε φεστιβάλ φαγητού στο Σιάτλ με δύο νεκρούς και πέντε τραυματίες, δείτε βίντεο
Έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι - Ανάμεσα στους τραυματίες και ένα παιδί 2 ετών - Αυτόπτες μάρτυρες άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, η αστυνομία απέκλεισε την περιοχή
Όπως ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, από την επίθεση δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι πέντε τραυματίστηκαν. Ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκεται ένα παιδί μόλις 2 ετών με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η κατάστασή του είναι σταθερή. Οι υπόλοιποι τραυματίες είναι τρεις γυναίκες ηλικίας 56, 40, 39, καθώς και ένας άνδρας 23 ετών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχουν συλληφθεί τουλάχιστον δύο ύποπτοι με τις αρχές νωρίτερα να αναφέρουν ότι είχαν συλλάβει ένα άτομο και αναζητούσαν ακόμη δύο, εκ των οποίων τουλάχιστον ο ένας θεωρρείτο οπλισμένος και ιδιαίτερα επικίνδυνος.
VIDEO: Person handcuffed amid reported multi-victim shooting at Bite of Seattle festival, taking place at the Seattle Center. pic.twitter.com/6mApBSoKhp— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026
Η αστυνομία του Σιάτλ κάλεσε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή, ενώ ισχυρές δυνάμεις έσπευσαν στο σημείο και ξεκίνησαν έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού.
BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI— Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026
Το νοσοκομείο Harborview Medical Center επιβεβαίωσε ότι δέχεται τραυματίες από το συμβάν.
🚨Eyewitnesses say it was a chaotic scene after the mass casualty shooting at #Seattle Centre.https://t.co/BgLiDSKVRM pic.twitter.com/CamLirjhldpic.twitter.com/AAZSamyC2k #Seattle_Center, at the annual Bite of Seattle, at least 6 people shot, not known their status. Happened…— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) July 27, 2026
«Ακούσαμε επτά με οκτώ πυροβολισμούς»Αυτόπτες μάρτυρες που βρίσκονταν στο φεστιβάλ δήλωσαν σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι άκουσαν επτά έως οκτώ πυροβολισμούς, με αποτέλεσμα εκατοντάδες άνθρωποι να αρχίσουν να τρέχουν προς κάθε κατεύθυνση αναζητώντας ασφαλές σημείο.
WATCH: Gunshots heard, people fleeing during shooting at Bite of Seattle food festival. https://t.co/6SZLNb6R3r pic.twitter.com/zoi61bMYhS— Noteworthy News (@newsnoteworthy) July 27, 2026
«Ο κόσμος έτρεχε πανικόβλητος παντού», ανέφεραν χαρακτηριστικά.
Video: Shots heard, people fleeing at Seattle Center in Washington state. Reports of multiple victims.— AZ Intel (@AZ_Intel_) July 27, 2026
Livestream: Hawaiian Honey Cones. pic.twitter.com/YGv30969z2
Σύμφωνα με μαρτυρίες σε τοπικά μέσα, τουλάχιστον 6 άτομα έχουν πυροβοληθεί, ανάμεσά του και παιδί.
More accounts from people who were at Bite of Seattle.— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) July 27, 2026
Still unconfirmed how many shot. Witnesses told me they saw 6. Sounds like a child is among the victims. We do not know conditions. pic.twitter.com/OvQClbCeBu
Μετά το περιστατικό, η διοίκηση του Seattle Center Monorail ανακοίνωσε ότι διέκοψε τη λειτουργία του τρένου για το υπόλοιπο της ημέρας, γνωστοποιώντας ότι τα δρομολόγια θα επαναληφθούν το πρωί της Δευτέρας.
Police are investigating a shooting. Multiple shooting victims. Shots fired at the Seattle Center. More information to come. Please avoid the area.— Seattle Police Department (@SeattlePD) July 27, 2026
Το Bite of Seattle αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της πόλης, προσελκύοντας κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες επισκέπτες με εκατοντάδες περίπτερα εστίασης και ζωντανές μουσικές εκδηλώσεις.
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