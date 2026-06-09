«Λιανά συγγνώμη για όσα έζησες, σε αγαπάμε πολύ»: Συγκλονίζει η μητέρα της 11χρονης
«Λιανά συγγνώμη για όσα έζησες, σε αγαπάμε πολύ»: Συγκλονίζει η μητέρα της 11χρονης
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μας από την αρχή αυτού του εφιάλτη» έγραψε σε ανάρτησή της
Λίγες ώρες μετά τη σιωπηλή πορεία στη μνήμη της 11χρονης Λιανά στο Φλεράνς της νοτιοδυτικής Γαλλίας, η μητέρα της, Σαρλί Ραμό, ευχαρίστησε δημόσια όσους στάθηκαν στο πλευρό της οικογένειας μετά την εξαφάνιση και τον θάνατο της κόρης της.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μας από την αρχή αυτού του εφιάλτη» έγραψε σε ανάρτησή της. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη σιωπηλή πορεία στη μνήμη της 11χρονης, αλλά και εκείνους που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, επισημαίνοντας ότι ένιωθαν τη στήριξή τους.
Η μητέρα της 11χρονης αναφέρθηκε επίσης στα πολυάριθμα μηνύματα συμπαράστασης που έχει λάβει η οικογένεια. «Η υποστήριξή σας μάς συγκινεί βαθιά. Σας ευχαριστούμε ξανά» ανέφερε στο μήνυμά της.
Κατά τη διάρκεια της πορείας μνήμης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Φλεράνς, η θεία της Λιανά διάβασε εκ μέρους της οικογένειας μήνυμα που είχε συντάξει η Σαρλί Ραμό. Από το βήμα που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, μετέφερε τις ευχαριστίες της μητέρας προς όλους όσοι συνέβαλαν στις έρευνες και στάθηκαν στο πλευρό τους από την ημέρα της εξαφάνισης της κόρης της.
Στο ίδιο μήνυμα, η μητέρα περιέγραψε τον πόνο που βιώνει η οικογένεια μετά την τραγική απώλεια. «Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μια τόσο βίαιη απώλεια. Ολόκληρος ο κόσμος μας κατέρρευσε» ανέφερε, απευθύνοντας παράλληλα ένα τελευταίο μήνυμα προς την κόρη της: «Λιανά, συγγνώμη. Συγγνώμη για όσα έζησες. Σε αγαπάμε τόσο πολύ».
Η 11χρονη εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου, αφού αποχώρησε από το σχολείο της. Η σορός της εντοπίστηκε τελικά στις 4 Ιουνίου, έπειτα από πολυήμερες έρευνες των Αρχών.
Ο βασικός ύποπτος είναι ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρέλα, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος φέρεται να γνώριζε το θύμα καθώς η Λιανά ήταν φίλη της κόρης του. Τη Δευτέρα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απαγωγή και παράνομη κράτηση, ενώ στη συνέχεια προφυλακίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από τη γαλλική δικαιοσύνη, ο κατηγορούμενος είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων. Οι υποθέσεις αυτές είτε τέθηκαν στο αρχείο είτε δεν οδήγησαν σε ανάκρισή του τα προηγούμενα χρόνια.
«Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσοι βρίσκονται δίπλα μας από την αρχή αυτού του εφιάλτη» έγραψε σε ανάρτησή της. Παράλληλα, ευχαρίστησε όσους συμμετείχαν στη σιωπηλή πορεία στη μνήμη της 11χρονης, αλλά και εκείνους που δεν μπόρεσαν να παρευρεθούν, επισημαίνοντας ότι ένιωθαν τη στήριξή τους.
Η μητέρα της 11χρονης αναφέρθηκε επίσης στα πολυάριθμα μηνύματα συμπαράστασης που έχει λάβει η οικογένεια. «Η υποστήριξή σας μάς συγκινεί βαθιά. Σας ευχαριστούμε ξανά» ανέφερε στο μήνυμά της.
Κατά τη διάρκεια της πορείας μνήμης που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή στο Φλεράνς, η θεία της Λιανά διάβασε εκ μέρους της οικογένειας μήνυμα που είχε συντάξει η Σαρλί Ραμό. Από το βήμα που είχε στηθεί στην κεντρική πλατεία της πόλης, μετέφερε τις ευχαριστίες της μητέρας προς όλους όσοι συνέβαλαν στις έρευνες και στάθηκαν στο πλευρό τους από την ημέρα της εξαφάνισης της κόρης της.
Στο ίδιο μήνυμα, η μητέρα περιέγραψε τον πόνο που βιώνει η οικογένεια μετά την τραγική απώλεια. «Κανείς δεν είναι προετοιμασμένος να αντιμετωπίσει μια τόσο βίαιη απώλεια. Ολόκληρος ο κόσμος μας κατέρρευσε» ανέφερε, απευθύνοντας παράλληλα ένα τελευταίο μήνυμα προς την κόρη της: «Λιανά, συγγνώμη. Συγγνώμη για όσα έζησες. Σε αγαπάμε τόσο πολύ».
Η 11χρονη εξαφανίστηκε στις 29 Μαΐου, αφού αποχώρησε από το σχολείο της. Η σορός της εντοπίστηκε τελικά στις 4 Ιουνίου, έπειτα από πολυήμερες έρευνες των Αρχών.
Ο βασικός ύποπτος είναι ο 41χρονος Ζερόμ Μπαρέλα, πατέρας δύο παιδιών, ο οποίος φέρεται να γνώριζε το θύμα καθώς η Λιανά ήταν φίλη της κόρης του. Τη Δευτέρα του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για απαγωγή και παράνομη κράτηση, ενώ στη συνέχεια προφυλακίστηκε.
Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές από τη γαλλική δικαιοσύνη, ο κατηγορούμενος είχε βρεθεί στο παρελθόν στο επίκεντρο καταγγελιών για βιασμούς και σεξουαλικές επιθέσεις σε βάρος ανηλίκων. Οι υποθέσεις αυτές είτε τέθηκαν στο αρχείο είτε δεν οδήγησαν σε ανάκρισή του τα προηγούμενα χρόνια.
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