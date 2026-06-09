Βανς: Είμαστε κοντά να πετύχουμε μακροπρόθεσμη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, αυτό μπορεί να μην αρέσει στο Ισραήλ
Βανς: Είμαστε κοντά να πετύχουμε μακροπρόθεσμη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, αυτό μπορεί να μην αρέσει στο Ισραήλ
Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ «έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος - «Όλοι προσπαθούν πάντα να παίξουν με όλους» τόνισε για τις διαπραγματεύσεις
Στην παραδοχή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ «έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν», προχώρησε ο Τζέι Ντι Βανς, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφο του Fox News για το πόσο «ανησυχεί για το γεγονός ότι το Ισραήλ κατασκοπεύει τις Ηνωμένες Πολιτείες και ενεργεί αυθαίρετα στο Λίβανο».
«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο: ενώ το Ισραήλ έχει προφανώς ορισμένους στόχους, ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος χωρίς να απαντήσει ουσιαστικά στις ερωτήσεις που του τέθηκαν.
Ο Βανς υποστήριξε ότι «κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση έτους, έχουμε δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο όπου ο πρόεδρος πιστεύει – και νομίζω ότι έχει δίκιο – ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη μακροπρόθεσμη διευθέτηση της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν».
«Τώρα, στο Ισραήλ μπορεί να αρέσει αυτό, μπορεί και να μην αρέσει. Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» πρόσθεσε.
Όταν ρωτήθηκε αν οι Ιρανοί «προσπαθούν να παίξουν» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Βανς απάντησε: «Όλοι προσπαθούν πάντα να παίξουν με όλους», ενώ υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με τη συμφωνία που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση Τραμπ, το πρόβλημα με τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα «είναι ότι δεν υπήρχε ένα κατάλληλο καθεστώς επιθεωρήσεων για να διασφαλιστεί ότι οι Ιρανοί δεν θα μπορούσαν ποτέ να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές μεταξύ του τι συνέβη τότε και του τι θα επιτύχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, υποθέτοντας ότι τελικά θα καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία. Θα υιοθετήσουμε τη στάση: “Εκπληρώστε την αποστολή του προέδρου, αλλά επαληθεύστε μακροπρόθεσμα ότι οι Ιρανοί τηρούν τη συμφωνία”. Είναι δύσκολο εγχείρημα, αλλά ο πρόεδρος μας έχει θέσει σε καλή θέση για να το επιτύχουμε».
Ο Βανς ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Ιρανοί «δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, δεν είναι προς το συμφέρον τους, και νομίζω ότι έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και βάζουν κάποια πράγματα στο τραπέζι. Φυσικά θα το επαληθεύσουμε, αλλά αν καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία, θα είναι μια μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό».
«Νομίζω ότι ο Πρόεδρος ήταν πολύ σαφής σε αυτό το σημείο: ενώ το Ισραήλ έχει προφανώς ορισμένους στόχους, ο κύριος στόχος των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ιράν είναι να διασφαλίσουν ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος χωρίς να απαντήσει ουσιαστικά στις ερωτήσεις που του τέθηκαν.
JD Vance admits:— Clash Report (@clashreport) June 9, 2026
The Israelis and the United States have a lot of shared interests, but we also have some situations where our interests diverge. pic.twitter.com/jSWRos53QH
Ο Βανς υποστήριξε ότι «κατά τη διάρκεια του τελευταίου ενάμιση έτους, έχουμε δημιουργήσει τον απαραίτητο χώρο όπου ο πρόεδρος πιστεύει – και νομίζω ότι έχει δίκιο – ότι μπορούμε να επιτύχουμε τη μακροπρόθεσμη διευθέτηση της πυρηνικής συμφωνίας με το Ιράν».
«Τώρα, στο Ισραήλ μπορεί να αρέσει αυτό, μπορεί και να μην αρέσει. Αλλά ουσιαστικά, πιστεύουμε ότι αυτό είναι προς το συμφέρον των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής» πρόσθεσε.
Όταν ρωτήθηκε αν οι Ιρανοί «προσπαθούν να παίξουν» με τους Αμερικανούς διαπραγματευτές, ο Βανς απάντησε: «Όλοι προσπαθούν πάντα να παίξουν με όλους», ενώ υποστήριξε ότι, σε αντίθεση με τη συμφωνία που διαπραγματεύεται η κυβέρνηση Τραμπ, το πρόβλημα με τη συμφωνία του 2015 για το πυρηνικό πρόγραμμα «είναι ότι δεν υπήρχε ένα κατάλληλο καθεστώς επιθεωρήσεων για να διασφαλιστεί ότι οι Ιρανοί δεν θα μπορούσαν ποτέ να κατασκευάσουν πυρηνικό όπλο. Αυτή είναι μία από τις μεγάλες διαφορές μεταξύ του τι συνέβη τότε και του τι θα επιτύχει ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, υποθέτοντας ότι τελικά θα καταφέρουμε να συνάψουμε συμφωνία. Θα υιοθετήσουμε τη στάση: “Εκπληρώστε την αποστολή του προέδρου, αλλά επαληθεύστε μακροπρόθεσμα ότι οι Ιρανοί τηρούν τη συμφωνία”. Είναι δύσκολο εγχείρημα, αλλά ο πρόεδρος μας έχει θέσει σε καλή θέση για να το επιτύχουμε».
JD Vance on Iran:— Clash Report (@clashreport) June 9, 2026
Everybody is always trying to play everybody... I don't assume that anybody is acting in good faith. pic.twitter.com/CbnXVOU0RJ
Ο Βανς ισχυρίστηκε επίσης ότι οι Ιρανοί «δεν θέλουν να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος, δεν είναι προς το συμφέρον τους, και νομίζω ότι έρχονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων και βάζουν κάποια πράγματα στο τραπέζι. Φυσικά θα το επαληθεύσουμε, αλλά αν καταλήξουμε σε αυτή τη συμφωνία, θα είναι μια μεγάλη νίκη για τον αμερικανικό λαό».
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