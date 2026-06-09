Βανς: Είμαστε κοντά να πετύχουμε μακροπρόθεσμη πυρηνική συμφωνία με το Ιράν, αυτό μπορεί να μην αρέσει στο Ισραήλ

Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ «έχουν πολλά κοινά συμφέροντα, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου τα συμφέροντά μας αποκλίνουν», είπε ο Αμερικανός αντιπρόεδρος - «Όλοι προσπαθούν πάντα να παίξουν με όλους» τόνισε για τις διαπραγματεύσεις