Τραμπ σε Νετανιάχου: «Μπίμπι, πρόσεχε διαφορετικά θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα»

Ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό χθες, Δευτέρα - Τον προειδοποίησε να μην ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν