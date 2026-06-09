Τραμπ σε Νετανιάχου: «Μπίμπι, πρόσεχε διαφορετικά θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα»
Τραμπ σε Νετανιάχου: «Μπίμπι, πρόσεχε διαφορετικά θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα»
Ο Αμερικανός πρόεδρος συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό χθες, Δευτέρα - Τον προειδοποίησε να μην ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν
Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ συνομίλησε τηλεφωνικά με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου χθες, Δευτέρα.
Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Axios ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως, αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. «Είπα: ‘Μπίμπι, πρόσεχε διαφορετικά θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα’», επεσήμανε.
Στην ίδια συνέντευξη ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει συμφωνία και πρόσθεσε ότι ενδέχεται να υπογραφεί μία σύντομα. «Θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα σταματήσει τον εμπλουτισμό (σ.σ. ουρανίου). Είναι μια εκπληκτική συμφωνία. Θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», τόνισε.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και επικεφαλής της διαπραγματευτικής του ομάδας, ο Μοχαμέντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι ισχυρισμοί του Τραμπ για το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έρχονται σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά», υπογράμμισε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη κατάφερε να θέσει νέους όρους για τον Λίβανο μέσω της διπλωματικής και της στρατιωτικής πίεσης και σημείωσε ότι στόχος του Ιράν είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, όχι να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ που δήλωσε ότι η Τεχεράνη ανταλλάσσει μηνύματα με την Ουάσινγκτον σε μια ατμόσφαιρα «εξαιρετικής καχυποψίας».
Σε συνέντευξή του στον ιστότοπο Axios ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι προειδοποίησε τον Νετανιάχου πως, αν ξεκινήσει και πάλι πόλεμο με το Ιράν, ίσως βρεθεί να πολεμά μόνος του. «Είπα: ‘Μπίμπι, πρόσεχε διαφορετικά θα είσαι μόνος σου πολύ σύντομα’», επεσήμανε.
Στην ίδια συνέντευξη ο Ρεπουμπλικάνος επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει συμφωνία και πρόσθεσε ότι ενδέχεται να υπογραφεί μία σύντομα. «Θα εμποδίζει το Ιράν να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και θα σταματήσει τον εμπλουτισμό (σ.σ. ουρανίου). Είναι μια εκπληκτική συμφωνία. Θα πάρουμε όλα όσα θέλουμε», τόνισε.
Από την πλευρά του ο πρόεδρος του κοινοβουλίου του Ιράν και επικεφαλής της διαπραγματευτικής του ομάδας, ο Μοχαμέντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, επεσήμανε ότι οι πρόσφατοι ισχυρισμοί του Τραμπ για το προσχέδιο μνημονίου κατανόησης μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ έρχονται σε αντίθεση με τα συμφωνηθέντα. «Δεν έχουμε καμία εμπιστοσύνη στην άλλη πλευρά», υπογράμμισε.
Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη κατάφερε να θέσει νέους όρους για τον Λίβανο μέσω της διπλωματικής και της στρατιωτικής πίεσης και σημείωσε ότι στόχος του Ιράν είναι να τερματιστεί ο πόλεμος, όχι να εξομαλύνει τις σχέσεις του με τις ΗΠΑ.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών Εσμαΐλ Μπαγαΐ που δήλωσε ότι η Τεχεράνη ανταλλάσσει μηνύματα με την Ουάσινγκτον σε μια ατμόσφαιρα «εξαιρετικής καχυποψίας».
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