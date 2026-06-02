Ο πρόεδρος της Ουρουγουάης ζήτησε συγγνώμη για έκπτωση 21.000 ευρώ στην αγορά πολυτελούς SUV
Ο πρόεδρος της Ουρουγουάης Ζαμαντού Ορσί, που ανήκει στην αριστερά, ζήτησε συγγνώμη χθες Δευτέρα διότι ωφελήθηκε από έκπτωση 21.000 ευρώ και πλέον για την αγορά νέου προσωπικού του οχήματος πριν αναλάβει τα καθήκοντά του.

Ξέσπασε πολεμική στη μικρή χώρα της Λατινικής Αμερικής όταν ραδιοφωνικός σταθμός αποκάλυψε ανακολουθίες στη δήλωση περιουσίας και οικονομικών συμφερόντων του Ορσί, πιο συγκεκριμένα ότι ο λογαριασμός για την αγορά ενός 4x4 είχε έκπτωση 25.000 δολαρίων (21.485 ευρώ) σε σύγκριση με την προτεινόμενη τιμή του τον Φεβρουάριο.

Κατά δημοσιεύματα του Τύπου, επρόκειτο για SUV Santa Fe της νοτιοκορεάτικης αυτοκινητοβιομηχανίας Hyundai, μοντέλο του 2024.

Σε μήνυμά του που δημοσιοποιήθηκε από την προεδρία, ο Ζαμαντού Ορσί παραδέχτηκε πως υπάρχουν «αμφιβολίες για το γιατί και το πώς» της αγοράς, σημειώνοντας πως βρήκε την τιμή προσφοράς «λογική».

«Ζητώ συγγνώμη αν η συμπεριφορά μου πρόσβαλε ή ζημίωσε τα συμφέροντα κάποιου προσώπου ή κάποιας ομάδας», συνέχισε.

«Αν κάποιος οργανισμός ελέγχου κρίνει πως διέπραξα σφάλμα, θα αναλάβω την ευθύνη. Κι αν κρίνει ότι πρέπει να πληρώσω τη διαφορά ανάμεσα στο πραγματικό κόστος και την τρέχουσα τιμή αγοράς, θα το ξάνω αμέσως», πρόσθεσε.



Κατόπιν αιτήματος της κεντροδεξιάς αντιπολίτευσης, το ζήτημα θα εξεταστεί από την επιτροπή διαφάνειας και δεοντολογίας στον κρατικό μηχανισμό.

