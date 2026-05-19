Άγριο έγκλημα στο Μπρούκλιν: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον σύντροφό της, της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
ΚΟΣΜΟΣ
Δολοφονία Μπρούκλιν Τρανς Εραστής

Άγριο έγκλημα στο Μπρούκλιν: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον σύντροφό της, της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της Έρικα Κάλντγουελ μετά από αναφορές για άτομο που φώναζε για βοήθεια και έλεγε ότι είχε μαχαιρωθεί

Άγριο έγκλημα στο Μπρούκλιν: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον σύντροφό της, της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
5 ΣΧΟΛΙΑ
Άγριο έγκλημα με θύμα την 41χρονη τρανς Έρικα Κάλντγουελ και δράστη τον 38χρονο εραστή της, Τζόναθαν Ερνάντεζ, σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Μπρούκλιν.

Η 41χρονη, η οποία δήλωνε «περήφανη τρανς γυναίκα», βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και κομμένο τον λαιμό της.

Άγριο έγκλημα στο Μπρούκλιν: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον σύντροφό της, της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
H 41χρονη τρανς Έρικα Κάλντγουελ που βρέθηκε άγρια δολοφονημένη


Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της 41χρονης μετά από αναφορές για άτομο που φώναζε για βοήθεια και έλεγε ότι είχε μαχαιρωθεί.

Σύμφωνα με τη New York Post, οι αστυνομικοί βρήκαν τον Φερνάντεζ να κάθεται ήρεμα στον καναπέ και να περιμένει να τον συλλάβουν για τη δολοφονία.

Άγριο έγκλημα στο Μπρούκλιν: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον σύντροφό της, της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
Ο 38χρονος Τζόναθαν Ερνάντεζ που συνελήφθη για τη δολοφονία στο Μπρούκλιν


Κλείσιμο
Κατά πληροφορίες ο 38χρονος δράστης στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για επίθεση με γροθιές σε βάρος ενός άνδρα το 2024 ενώ την ίδια χρονιά είχε συλληφθεί για ναρκωτικά και ληστεία.

Ο Φερνάντεζ οδηγήθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα κατηγορούμενος για φόνο και παράνομη οπλοκατοχή.
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης