Άγριο έγκλημα στο Μπρούκλιν: Νεκρή 41χρονη τρανς από τον σύντροφό της, της έκοψε τον λαιμό και περίμενε στον καναπέ τους αστυνομικούς
Άγριο έγκλημα με θύμα την 41χρονη τρανς Έρικα Κάλντγουελ και δράστη τον 38χρονο εραστή της, Τζόναθαν Ερνάντεζ, σημειώθηκε την περασμένη Κυριακή στο Μπρούκλιν.
Η 41χρονη, η οποία δήλωνε «περήφανη τρανς γυναίκα», βρέθηκε νεκρή με πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι και κομμένο τον λαιμό της.
Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι της 41χρονης μετά από αναφορές για άτομο που φώναζε για βοήθεια και έλεγε ότι είχε μαχαιρωθεί.
Σύμφωνα με τη New York Post, οι αστυνομικοί βρήκαν τον Φερνάντεζ να κάθεται ήρεμα στον καναπέ και να περιμένει να τον συλλάβουν για τη δολοφονία.
Κατά πληροφορίες ο 38χρονος δράστης στο παρελθόν είχε κατηγορηθεί για επίθεση με γροθιές σε βάρος ενός άνδρα το 2024 ενώ την ίδια χρονιά είχε συλληφθεί για ναρκωτικά και ληστεία.
Ο Φερνάντεζ οδηγήθηκε στο δικαστήριο τη Δευτέρα κατηγορούμενος για φόνο και παράνομη οπλοκατοχή.
