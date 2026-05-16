Ταϊβάν: Οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων αποτελούν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τσεν Μινγκ-τσι δήλωσε ότι η Ταϊπέι παραμένει σε επαφή με την Ουάσινγκτον, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε κήρυξη ανεξαρτησίας

Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, ο Τσεν Μινγκ-τσι.

Η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον για να διαπιστώσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους.

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.

