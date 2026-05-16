Ταϊβάν: Οι πωλήσεις αμερικανικών όπλων αποτελούν πυλώνα σταθερότητας στην περιοχή
Ο υφυπουργός Εξωτερικών Τσεν Μινγκ-τσι δήλωσε ότι η Ταϊπέι παραμένει σε επαφή με την Ουάσινγκτον, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την Ταϊβάν να μην προχωρήσει σε κήρυξη ανεξαρτησίας
Οι πωλήσεις όπλων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν αποτελούν ακρογωνιαίο λίθο της περιφερειακής ειρήνης και σταθερότητας, δήλωσε σήμερα ο υφυπουργός Εξωτερικών της νήσου, ο Τσεν Μινγκ-τσι.
Η Ταϊπέι θα συνεχίσει να επικοινωνεί με την Ουάσινγκτον για να διαπιστώσει τι μέλλει γενέσθαι σχετικά με τις πωλήσεις όπλων, δήλωσε σε δημοσιογράφους.
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε χθες Παρασκευή την Ταϊβάν να μην κηρύξει την ανεξαρτησία της, σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο Fox News η οποία μαγνητοσκοπήθηκε προτού αναχωρήσει από την Κίνα. «Δεν θέλουμε κάποιος να πει: ας κηρύξουμε την ανεξαρτησία μας επειδή μας στηρίζουν οι ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ, προσθέτοντας ότι ακόμη δεν έχει πάρει κάποια απόφαση σχετικά με την πώληση όπλων στην Ταϊβάν.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr