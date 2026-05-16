Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ μπλόκαρε αλλαγές στον εκλογικό χάρτη της Βιρτζίνια
Απορρίφθηκε η προσφυγή των Δημοκρατικών για τον ανασχεδιασμό των εκλογικών περιφερειών ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών

Το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ απέρριψε χθες Παρασκευή την προσφυγή των Δημοκρατικών κατά της απόφασης δικαστηρίου της Βιρτζίνια να ακυρώσει τον ανασχεδιασμό του εκλογικού χάρτη της συγκεκριμένης πολιτείας.

Οι αλλαγές στις εκλογικές περιφέρειες, τις οποίες προωθούσαν οι Δημοκρατικοί, θα τους επέτρεπαν σχεδόν σίγουρα να αυξήσουν από τους 6 στους 10 (σε σύνολο 11) τους βουλευτές που εκλέγουν στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ενισχύοντας την προσπάθειά τους να αποσπάσουν τον έλεγχο της Βουλής των Αντιπροσώπων από τους Ρεπουμπλικάνους του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου.

Ο ανασχεδιασμός του εκλογικού χάρτη στη Βιρτζίνια εγκρίθηκε με δημοψήφισμα στις 21 Απριλίου. Ωστόσο το Ανώτατο Δικαστήριο της πολιτείας τον ακύρωσε την προηγούμενη Παρασκευή, για διαδικαστικούς λόγους, θεωρώντας ότι δεν τηρήθηκαν οι επιταγές του Συντάγματος και κατά συνέπεια το δημοψήφισμα θεωρείται «ως μη γενόμενο».
