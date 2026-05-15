Άλλα τρία κρούσματα δηλητηρίασης από μανιτάρια στην Καλιφόρνια
Συνήθως πρόκειται για είδη που μοιάζουν με βρώσιμα, είναι όμως εξαιρετικά τοξικά
Οι Αρχές της κομητείας Νάπα στην Καλιφόρνια ανέφεραν ότι ακόμη τρία άτομα νοσηλεύτηκαν μετά την κατανάλωση δηλητηριωδών μανιταριών, ενώ η Πολιτεία συνεχίζει να αντιμετωπίζει μια «άνευ προηγουμένου έξαρση» περιπτώσεων δηλητηρίασης από μανιτάρια.
Από τον Νοέμβριο του 2025, στην Καλιφόρνια έχουν καταγραφεί 47 περιπτώσεις ατόμων που κατά λάθος μάζεψαν και κατανάλωσαν δηλητηριώδη άγρια μανιτάρια, μεταξύ των οποίων το Amanita phalloides (μανιτάρι του θανάτου) και το Amanita virosa (αμανίτης δυσώδης) τα οποία μπορεί να μοιάζουν με βρώσιμα είδη.
Τέσσερα άτομα έχουν πεθάνει και αρκετά χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος.
Κατά κανόνα η Πολιτεία κατέγραφε λιγότερες από πέντε περιπτώσεις δηλητηρίασης από μανιτάρια.
Η ομάδα από τη Νάπα κατανάλωσε μανιτάρια που είχε συλλέξει από την περιοχή του Ντιρ Παρκ. Το περιστατικό έρχεται την ώρα που οι πρόσφατες βροχές έχουν συμβάλει στην επανεμφάνιση δηλητηριωδών άγριων μανιταριών σε ολόκληρη την Πολιτεία.
Όπως ανέφερε ο Guardian, πολλά από τα περιστατικά συνδέονταν με την περιοχή γύρω από την πόλη Σαλίνας που φιλοξενεί μεγάλο αριθμό ανθρώπων από το κεντρικό Μεξικό, μια περιοχή με παράδοση στη συλλογή μανιταριών.
Τα συμπτώματα μπορεί να ξεκινήσουν ήπια αλλά γρήγορα να γίνουν θανατηφόρα.
Τα μανιτάρια του θανάτου είναι εξαιρετικά δηλητηριώδη και η κατανάλωση λιγότερου από μισό μανιτάρι μπορεί να σκοτώσει έναν άνθρωπο.
