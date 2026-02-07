Δηλητηριώδη μανιτάρια: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Ο κίνδυνος οξείας ηπατικής ανεπάρκειας
Δηλητηριώδη μανιτάρια: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε – Ο κίνδυνος οξείας ηπατικής ανεπάρκειας
Τι είναι η οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ποια συμπτώματα πρέπει να σας ανησυχήσουν και πώς να προστατευτείτε από τα επικίνδυνα άγρια μανιτάρια
«Συναγερμό» σήμαναν οι υγειονομικές Αρχές της Καλιφόρνια, μετά από δεκάδες δηλητηριάσεις από το ιδιαίτερα τοξικό μανιτάρι «death cap», που φαίνεται να έχει εξαπλωθεί λόγω ενός ασυνήθιστα βροχερού χειμώνα. Σύμφωνα με τις Αρχές, τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος.
Από τις 18 Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί πάνω από 36 περιστατικά δηλητηρίασης, με ασθενείς ηλικίας από 19 μηνών έως 67 ετών, αρκετοί εκ των οποίων εμφάνισαν ταχέως εξελισσόμενη οξεία ηπατική βλάβη και χρειάστηκαν νοσηλεία σε ΜΕΘ. Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι τα «death cap» συγχέονται εύκολα με βρώσιμα είδη και ότι τα αρχικά συμπτώματα μπορεί να υποχωρήσουν προσωρινά, πριν ακολουθήσει μέσα σε 2-3 ημέρες σοβαρή, ακόμη και θανατηφόρα, ηπατική ανεπάρκεια.
Τι είναι η οξεία ηπατική ανεπάρκεια
Σύμφωνα με τους ειδικούς του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ, ως οξεία ηπατική ανεπάρκεια (ΟΗΑ) ορίζεται η σοβαρή ηπατική βλάβη (αύξηση τρανσαμινασών, παράταση INR >1,5) με συνοδό ηπατική εγκεφαλοπάθεια σε ασθενείς χωρίς προϋπάρχουσα ηπατική νόσο, που εγκαθίσταται σε διάστημα μικρότερο των 26 ημερών. Πρόκειται για μια πολυσυστηματική νόσο, με υψηλά ποσοστά θνητότητας, παρά τις εξελίξεις στη θεραπευτική αντιμετώπιση. Οι κυριότερες αιτίες της είναι η υπερδοσολογία παρακεταμόλης, φαρμακευτικές αντιδράσεις, η ιογενής ή αυτοάνοση ηπατίτιδα, η σήψη και άλλα.
