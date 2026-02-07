Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από δηλητηριώδη μανιτάρια
ΚΟΣΜΟΣ
Καλιφόρνια Μανιτάρια Νεκροί

Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από δηλητηριώδη μανιτάρια

Τρεις χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος - Το «death cap» θεωρείται ένα από τα πιο δηλητηριώδη μανιτάρια παγκοσμίως

Τραγωδία στην Καλιφόρνια: Τέσσερις νεκροί από δηλητηριώδη μανιτάρια
Τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και τρεις ακόμη χρειάστηκαν μεταμόσχευση ήπατος στην Καλιφόρνια, έπειτα από κατανάλωση του μανιταριού γνωστό με την ονομασία «death cap», το οποίο έχει εξαπλωθεί μετά από έναν ασυνήθιστα βροχερό χειμώνα, σύμφωνα με τις υγειονομικές Αρχές της Πολιτείας.

Οι Αρχές απηύθυναν σύσταση προς το κοινό να αποφεύγει τη συλλογή άγριων μανιταριών τη φετινή χρονιά, επισημαίνοντας ότι τα «death cap» συγχέονται εύκολα με βρώσιμα είδη. Από τις 18 Νοεμβρίου έχουν καταγραφεί περισσότερα από 36 περιστατικά δηλητηρίασης. Πολλοί ασθενείς εμφάνισαν ταχέως εξελισσόμενη οξεία ηπατική βλάβη και ηπατική ανεπάρκεια, ενώ αρκετοί χρειάστηκαν νοσηλεία σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Τα περιστατικά αφορούν ηλικίες από 19 μηνών έως 67 ετών.

Το «death cap» θεωρείται ένα από τα πιο δηλητηριώδη μανιτάρια παγκοσμίως και ανήκει σε μικρή ομάδα ειδών που περιέχουν αματοξίνες, ουσίες που ευθύνονται για περίπου το 90% των θανατηφόρων δηλητηριάσεων από μανιτάρια διεθνώς. Εντοπίζεται τόσο σε αστικά πάρκα όσο και σε δάση, συχνά κάτω από βελανιδιές.

Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα πρώτα συμπτώματα  - κοιλιακές κράμπες, ναυτία, διάρροια ή έμετος -  μπορεί να εμφανιστούν εντός 24 ωρών, να υποχωρήσουν προσωρινά και στη συνέχεια να ακολουθήσει σοβαρή έως θανατηφόρα ηπατική βλάβη μέσα σε δύο έως τρεις ημέρες.

