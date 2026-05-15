Ισχυρός σεισμός 6,7 Ρίχτερ στην Ιαπωνία, δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι
Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για τους κατοίκους πέντε νομών
Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,7 Ρίχτερ σημειώθηκε την Παρασκευή (15/5), (τοπική ώρα 20:21:59) στην Ιαπωνία στα ανοικτά των ακτών της Κεσενούμα, στο Μιγιάγκι, βόρεια του Τόκιο.
Σύμφωνα με τη Γεωλογική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) η σεισμική δόνηση έγινε περίπου 58 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά από τον νομό Μιγιάγκι. Το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 49 χιλιόμετρα από την πόλη Οφουνάτο και το βάθος του ήταν 43 χιλιόμετρα.
Όπως αναφέρουν οι Αρχές στην Ιαπωνία δεν υπάρχει κίνδυνος για τσουνάμι. Η κυβέρνηση εξέδωσε προειδοποιήσεις έκτακτης ανάγκης για τους κατοίκους πέντε νομών.
⚠Preliminary info: #earthquake (#地震) about 70 km SE of #Miyako (#Japan) 4 min ago (local time 20:21:59)❗MAGNITUDE NOT AVAILABLE YET❗Updates at:— EMSC (@LastQuake) May 15, 2026
Πριν από περίπου ένα μήνα, στις 20 Απριλίου, είχε σημειωθεί σεισμός 7,7 Ρίχτερ στη βορειοανατολική και βόρεια Ιαπωνία. Τουλάχιστον 33 άτομα τραυματίστηκαν από εκείνη τη δόνηση, ενώ σε αρκετές παράκτιες κοινότητες παρατηρήθηκαν κύματα ύψους έως και 70 εκατοστών. Περισσότερα από 170.000 άτομα κλήθηκαν να εκκενώσουν διάφορες νομαρχίες όταν εκδόθηκαν αρχικά οι προειδοποιήσεις για τσουνάμι.
Japan: An M6.7 earthquake struck off Honshu’s east coast, with no tsunami risk and no issues reported at the Onagawa nuclear plant. #地震 #sismo pic.twitter.com/oReAfsf7xq— GeoTechWar (@geotechwar) May 15, 2026
