Ο επικεφαλής της Μοσάντ επισκέφτηκε μυστικά δύο φορές τα Εμιράτα στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, λέει η WSJ
ΚΟΣΜΟΣ
Μοσάντ Ισραήλ Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα Ιράν

Ο επικεφαλής της Μοσάντ επισκέφτηκε μυστικά δύο φορές τα Εμιράτα στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, λέει η WSJ

Ισραήλ και ΗΑΕ έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020

Ο επικεφαλής της Μοσάντ επισκέφτηκε μυστικά δύο φορές τα Εμιράτα στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, λέει η WSJ
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο μυστικές επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Άραβες αξιωματούχους και πηγή με γνώση των επαφών.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Μπαρνέα επισκέφθηκε τη χώρα - η οποία συμμετέχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ - σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, προκειμένου να συντονίσει ζητήματα που σχετίζονταν με τη εν εξελίξει σύγκρουση.

Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι επαφές αποτελούν ακόμη μία ένδειξη της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, συνεργασία που φέρεται να περιλάμβανε συντονισμένες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στην επιλογή στόχων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ισραήλ απέστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μία συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome, καθώς και στρατιωτικό προσωπικό για τη λειτουργία της.

Η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, μέσω των οποίων τα ΗΑΕ και το Ισραήλ εξομάλυναν επίσημα τις σχέσεις τους.
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Η μεγάλη γιορτή του ποδηλάτου και της βιώσιμης μετακίνησης με την ενέργεια της ΔΕΗ

ΔΕΗ Tour of Hellas 2026: Εντυπωσιακή αγωνιστική διαδρομή μέσα από 863,8 χιλιόμετρα και 5 περιφέρειες της χώρας - Δράσεις για το ποδήλατο σε όλες τις μορφές του για μικρούς και μεγάλους με το ΔΕΗ Power Up The Race

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης