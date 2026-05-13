Ο επικεφαλής της Μοσάντ επισκέφτηκε μυστικά δύο φορές τα Εμιράτα στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, λέει η WSJ
Ο επικεφαλής της Μοσάντ επισκέφτηκε μυστικά δύο φορές τα Εμιράτα στη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, λέει η WSJ
Ισραήλ και ΗΑΕ έχουν ενισχύσει τη συνεργασία τους μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020
Ο επικεφαλής της Μοσάντ, Νταβίντ Μπαρνέα, πραγματοποίησε τουλάχιστον δύο μυστικές επισκέψεις στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal που επικαλείται Άραβες αξιωματούχους και πηγή με γνώση των επαφών.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Μπαρνέα επισκέφθηκε τη χώρα - η οποία συμμετέχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ - σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, προκειμένου να συντονίσει ζητήματα που σχετίζονταν με τη εν εξελίξει σύγκρουση.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι επαφές αποτελούν ακόμη μία ένδειξη της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, συνεργασία που φέρεται να περιλάμβανε συντονισμένες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στην επιλογή στόχων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ισραήλ απέστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μία συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome, καθώς και στρατιωτικό προσωπικό για τη λειτουργία της.
Η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, μέσω των οποίων τα ΗΑΕ και το Ισραήλ εξομάλυναν επίσημα τις σχέσεις τους.
Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Μπαρνέα επισκέφθηκε τη χώρα - η οποία συμμετέχει στις Συμφωνίες του Αβραάμ - σε δύο διαφορετικές περιπτώσεις, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο, προκειμένου να συντονίσει ζητήματα που σχετίζονταν με τη εν εξελίξει σύγκρουση.
Το δημοσίευμα αναφέρει ότι οι επαφές αποτελούν ακόμη μία ένδειξη της ενισχυμένης συνεργασίας ανάμεσα στο Ισραήλ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα κατά τη διάρκεια του πολέμου, συνεργασία που φέρεται να περιλάμβανε συντονισμένες επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν, ανταλλαγή πληροφοριών και συνεργασία στην επιλογή στόχων.
Παράλληλα, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, το Ισραήλ απέστειλε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα μία συστοιχία του αντιαεροπορικού συστήματος Iron Dome, καθώς και στρατιωτικό προσωπικό για τη λειτουργία της.
Η συνεργασία των δύο χωρών έχει ενισχυθεί σημαντικά μετά την υπογραφή των Συμφωνιών του Αβραάμ το 2020, μέσω των οποίων τα ΗΑΕ και το Ισραήλ εξομάλυναν επίσημα τις σχέσεις τους.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα