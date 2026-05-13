Επτά χρόνια φυλάκιση και πρόστιμο €300.000 πρότεινε στο Εφετείο η Εισαγγελία για τον Σαρκοζί
Πρόκειται για την υπόθεση της φερόμενης λιβυκής χρηματοδότησης της καμπάνιας του 2007 - Η πρόταση της εισαγγελίας είναι ίδια με εκείνη που είχε κατατεθεί και σε πρώτο βαθμό
Ποινή φυλάκισης επτά ετών, πρόστιμο 300.000 ευρώ και πενταετή στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι πρότεινε εκ νέου η εισαγγελία σε βάρος του πρώην προέδρου της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, για την υπόθεση της φερόμενης λιβυκής χρηματοδότησης της καμπάνιας του 2007.
Την πρόταση διατύπωσε ο γενικός εισαγγελέας Ροντόλφ Ζουί-Μπιρμάν, ο οποίος υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου ότι «πρέπει να τιμωρηθεί ανάλογα με τη σοβαρότητα των πράξεων», προσθέτοντας πως ο πρώην πρόεδρος θα πρέπει «να αντιμετωπιστεί όπως οποιοσδήποτε άλλος κατηγορούμενος».
Η πρόταση της εισαγγελίας είναι ίδια με εκείνη που είχε κατατεθεί και σε πρώτο βαθμό.
Σε προηγούμενη απόφαση, ο Σαρκοζί είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης πέντε ετών με αναστολή εκτέλεσης της κράτησης, χρηματικό πρόστιμο 100.000 ευρώ και πενταετή στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων με άμεση ισχύ.
