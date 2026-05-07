Εξαιρετική ευελιξία στη χρήση, κορυφαία απόδοση, ανεπανάληπτη καθαριότητα και απαράμιλλο στυλ: Αυτά είναι ορισμένα μόνο από τα πλεονεκτήματα της νέας σειράς Dyson Pencil Range που συνδυάζει τη μίνιμαλ σχεδίαση με τη μάξιμουμ εργονομία για να φέρει (άλλη) μία επανάσταση στο σπίτι μας.
Aπαλλάχθηκε από το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» o Νικολά Σαρκοζί λόγω της προχωρημένης ηλικίας του
Aπαλλάχθηκε από το ηλεκτρονικό «βραχιολάκι» o Νικολά Σαρκοζί λόγω της προχωρημένης ηλικίας του
Προσαρμογή ποινής για τον πρώην πρόεδρο της Γαλλίας στην υπόθεση Bygmalion
Τη δυνατότητα να αποφύγει τη χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού αποκτά ο πρώην πρόεδρος της Γαλλίας, Νικολά Σαρκοζί, μετά από δικαστική απόφαση που προσαρμόζει την ποινή του στην πολύκροτη υπόθεση Bygmalion, η οποία αφορά την παράνομη χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας το 2012.
Σύμφωνα με δικαστική πηγή, το Δικαστήριο του Παρισιού ενέκρινε την Τρίτη αίτημα «υπό όρους αποφυλάκισης», το οποίο τίθεται σε ισχύ την Πέμπτη (7 Μαΐου). Η απόφαση, όπως μεταδίδει το AFP, επιτρέπει στον Σαρκοζί να μην φέρει πλέον ηλεκτρονικό βραχιόλι, στο πλαίσιο προσαρμογής της εκτέλεσης της ποινής του λόγω της ηλικίας του και της προσωπικής του κατάστασης.
Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έκλεισε τα 71 του χρόνια τον Ιανουάριο, είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2024 σε ποινή ενός έτους φυλάκισης, εκ των οποίων έξι μήνες εκτιτέοι, για την υπόθεση Bygmalion. Η απόφαση είχε καταστεί τελεσίδικη τον Νοέμβριο του 2025, μετά την απόρριψη της αναίρεσης από το Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ποινής, του είχε επιβληθεί από τον Φεβρουάριο χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού έως τον Μάιο του 2025. Παράλληλα, το δικαστήριο είχε προβλέψει καθεστώς ημι-ελευθερίας για το υπόλοιπο της ποινής.
Η υπόθεση Bygmalion αφορά τη φερόμενη παράνομη υπέρβαση των εκλογικών δαπανών στην αποτυχημένη προεδρική εκστρατεία του 2012, όπου ο Σαρκοζί είχε ηττηθεί. Η καταδίκη αυτή αποτελεί τη δεύτερη εγγραφή στο ποινικό του μητρώο, μετά την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, γνωστή ως «Βισμούθιο», όπου είχε επίσης καταδικαστεί για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής.
Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος παραμένει αντιμέτωπος και με άλλες δικαστικές υποθέσεις. Από τον Μάρτιο, εμφανίζεται στο Εφετείο του Παρισιού για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη, στην οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε πέντε χρόνια φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας εκτίσει σύντομο διάστημα κράτησης.
Η νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση Bygmalion αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο εκτέλεσης της ποινής του, χωρίς ωστόσο να αίρει τις συνολικές δικαστικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να τον βαραίνουν.
Σύμφωνα με δικαστική πηγή, το Δικαστήριο του Παρισιού ενέκρινε την Τρίτη αίτημα «υπό όρους αποφυλάκισης», το οποίο τίθεται σε ισχύ την Πέμπτη (7 Μαΐου). Η απόφαση, όπως μεταδίδει το AFP, επιτρέπει στον Σαρκοζί να μην φέρει πλέον ηλεκτρονικό βραχιόλι, στο πλαίσιο προσαρμογής της εκτέλεσης της ποινής του λόγω της ηλικίας του και της προσωπικής του κατάστασης.
Ο πρώην πρόεδρος, ο οποίος έκλεισε τα 71 του χρόνια τον Ιανουάριο, είχε καταδικαστεί τον Φεβρουάριο του 2024 σε ποινή ενός έτους φυλάκισης, εκ των οποίων έξι μήνες εκτιτέοι, για την υπόθεση Bygmalion. Η απόφαση είχε καταστεί τελεσίδικη τον Νοέμβριο του 2025, μετά την απόρριψη της αναίρεσης από το Ακυρωτικό Δικαστήριο.
Στο πλαίσιο της εκτέλεσης της ποινής, του είχε επιβληθεί από τον Φεβρουάριο χρήση ηλεκτρονικού βραχιολιού έως τον Μάιο του 2025. Παράλληλα, το δικαστήριο είχε προβλέψει καθεστώς ημι-ελευθερίας για το υπόλοιπο της ποινής.
Η υπόθεση Bygmalion αφορά τη φερόμενη παράνομη υπέρβαση των εκλογικών δαπανών στην αποτυχημένη προεδρική εκστρατεία του 2012, όπου ο Σαρκοζί είχε ηττηθεί. Η καταδίκη αυτή αποτελεί τη δεύτερη εγγραφή στο ποινικό του μητρώο, μετά την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, γνωστή ως «Βισμούθιο», όπου είχε επίσης καταδικαστεί για διαφθορά και αθέμιτη άσκηση επιρροής.
Παράλληλα, ο πρώην πρόεδρος παραμένει αντιμέτωπος και με άλλες δικαστικές υποθέσεις. Από τον Μάρτιο, εμφανίζεται στο Εφετείο του Παρισιού για την υπόθεση της φερόμενης χρηματοδότησης της προεκλογικής του εκστρατείας το 2007 από τη Λιβύη, στην οποία είχε καταδικαστεί πρωτοδίκως σε πέντε χρόνια φυλάκισης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, έχοντας εκτίσει σύντομο διάστημα κράτησης.
Η νέα δικαστική εξέλιξη στην υπόθεση Bygmalion αναμένεται να αναδιαμορφώσει τον τρόπο εκτέλεσης της ποινής του, χωρίς ωστόσο να αίρει τις συνολικές δικαστικές εκκρεμότητες που εξακολουθούν να τον βαραίνουν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα