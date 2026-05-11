«Παραιτήσου» λένε στον Στάρμερ πάνω από 70 βουλευτές των Εργατικών
«Παραιτήσου» λένε στον Στάρμερ πάνω από 70 βουλευτές των Εργατικών
Λίγες ημέρες μετά τα οδυνηρά αποτελέσματα στις τοπικές εκλογές όπου καταγράφηκε σημαντική άνοδος του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ
Τουλάχιστον 70 βουλευτές των Εργατικών στη Βρετανία ζητούν από τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ να παραιτηθεί, αντανακλώντας την οργή και την απογοήτευση στο εσωτερικό του κόμματος μετά και τις τοπικές εκλογές στις οποίες η παράταξη έχασε έδαφος.
Εν τω μεταξύ, τέσσερις βοηθοί υπουργών υπέβαλαν την παραίτησή τους από την κυβέρνηση και ζήτησαν από τον Στάρμερ να παραιτηθεί.
Ο αριθμός των βουλευτών που ζητούν από τον Βρετανό πρωθυπουργό να «παραμερίσει», άρα να αποχωρήσει από το αξίωμα, αυξάνει κυριολεκτικά από λεπτό σε λεπτό. Από περίπου 60 το απόγευμα της Τετάρτης είχαν αυξηθεί σε 70 λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εξέλιξη που προμηνύει μια δύσκολη ημέρα την Τρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές που έγιναν στις 4 Ιουλίου 2024 οι Εργατικοί απέσπασαν 411 από τις 650 έδρες της Βουλής.
Η Ρέιτσελ Τέιλορ, βουλευτής από το Γουόρικσαϊρ, έγινε το απόγευμα της Δευτέρας η 60ή βουλευτής που ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού, αναφέρει το Sky News.
Σε δήλωσή της είπε ότι παρακολούθησε την ομιλία του Στάρμερ νωρίτερα σήμερα, αλλά δεν πείστηκε.
«Ως βουλευτής του Βόρειου Γουόρικσαϊρ και Μπέντφορντ, είναι καθήκον μου να αναλογιστώ το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι μου έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον πρωθυπουργό όσον αφορά την υλοποίηση της αλλαγής που υποσχέθηκε το Εργατικό Κόμμα στις τελευταίες εκλογές. Γι' αυτό, με πραγματικά βαριά καρδιά, καλώ τον Κιρ Στάρμερ να ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του».
Η Τέιλορ έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα βουλευτών που ζητούν από τον Στάρμερ, σχεδόν δύο χρόνια από την σαρωτική εκλογή του στην πρωθυπουργία, να παραμερίσει.
Το BBC σημειώνει ότι ο Στάρμερ πιέζεται από δύο διαφορετικά μέτωπα στο εσωτερικό του κόμματος, την αριστερή/κεντροαριστερή πτέρυγα αλλά και τη δεξιά.
Εν τω μεταξύ, τέσσερις βοηθοί υπουργών υπέβαλαν την παραίτησή τους από την κυβέρνηση και ζήτησαν από τον Στάρμερ να παραιτηθεί.
Ο αριθμός των βουλευτών που ζητούν από τον Βρετανό πρωθυπουργό να «παραμερίσει», άρα να αποχωρήσει από το αξίωμα, αυξάνει κυριολεκτικά από λεπτό σε λεπτό. Από περίπου 60 το απόγευμα της Τετάρτης είχαν αυξηθεί σε 70 λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, εξέλιξη που προμηνύει μια δύσκολη ημέρα την Τρίτη.
Υπενθυμίζεται ότι στις εκλογές που έγιναν στις 4 Ιουλίου 2024 οι Εργατικοί απέσπασαν 411 από τις 650 έδρες της Βουλής.
Η Ρέιτσελ Τέιλορ, βουλευτής από το Γουόρικσαϊρ, έγινε το απόγευμα της Δευτέρας η 60ή βουλευτής που ζήτησε την παραίτηση του πρωθυπουργού, αναφέρει το Sky News.
Σε δήλωσή της είπε ότι παρακολούθησε την ομιλία του Στάρμερ νωρίτερα σήμερα, αλλά δεν πείστηκε.
«Ως βουλευτής του Βόρειου Γουόρικσαϊρ και Μπέντφορντ, είναι καθήκον μου να αναλογιστώ το γεγονός ότι οι ψηφοφόροι μου έχουν χάσει την εμπιστοσύνη τους στον πρωθυπουργό όσον αφορά την υλοποίηση της αλλαγής που υποσχέθηκε το Εργατικό Κόμμα στις τελευταίες εκλογές. Γι' αυτό, με πραγματικά βαριά καρδιά, καλώ τον Κιρ Στάρμερ να ανακοινώσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του».
Η Τέιλορ έρχεται να προστεθεί σε μια λίστα βουλευτών που ζητούν από τον Στάρμερ, σχεδόν δύο χρόνια από την σαρωτική εκλογή του στην πρωθυπουργία, να παραμερίσει.
Το BBC σημειώνει ότι ο Στάρμερ πιέζεται από δύο διαφορετικά μέτωπα στο εσωτερικό του κόμματος, την αριστερή/κεντροαριστερή πτέρυγα αλλά και τη δεξιά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα