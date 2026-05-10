Υπό αμφισβήτηση ο Στάρμερ από βουλευτές του, μετά το καταστροφικό αποτέλεσμα των δημοτικών και περιφερειακών εκλογών

🔴 Catherine West may not be well known outside Westminster, but her name is causing Sir Keir Starmer a serious headache.



The Labour MP said that she would attempt to trigger a leadership contest to force the Prime Minister to resign if no Cabinet ministers were to put… pic.twitter.com/AGNyji3Q8i — The Telegraph (@Telegraph) May 9, 2026

Η Γουέστ δεν συγκεντρώνει αρκετές υπογραφές

Αν η Γουέστ πετύχει τον στόχο της, τότε η πίεση θα μεταφερθεί σε βαριά ονόματα του κόμματος, όπως ο Γουές Στρίτινγκ και η Άντζελα Ρέινερ, ή άλλους πιθανούς διεκδικητές της Ντάουνινγκ Στριτ.Ο Στρίτινγκ στήριξε δημόσια τον πρωθυπουργό την Παρασκευή, χωρίς ωστόσο να αποκλείσει ρητά το ενδεχόμενο συμμετοχής σε μια πιθανή αναμέτρηση. Από την πλευρά της, η Ρέινερ εξέδωσε ανακοίνωση περίπου 1.000 λέξεων, προειδοποιώντας ότι οι Εργατικοί ίσως βρίσκονται μπροστά στην «τελευταία τους ευκαιρία» να φέρουν αλλαγή.Αν η Γουέστ εξασφαλίσει τη στήριξη 60 ή 70 βουλευτών, χωρίς να φτάσει το απαιτούμενο όριο, αυτό ίσως αποδειχθεί αρκετό για να ενθαρρύνει στελέχη όπως ο Στρίτινγκ ή η Ρέινερ να εκδηλώσουν ανοιχτά τις φιλοδοξίες τους, θεωρώντας ότι υπάρχει πλέον ισχυρό ρεύμα υπέρ της αλλαγής ηγεσίας στην κοινοβουλευτική ομάδα.Παράλληλα, αυτό θα μπορούσε να λειτουργήσει ως σαφές μήνυμα προς τον Στάρμερ ότι το κόμμα είναι έτοιμο να τον απομακρύνει, όταν εκείνοι ή άλλα ηγετικά στελέχη αποφασίσουν τελικά να κινηθούν.Ένας ακόμη κρίσιμος παράγοντας θα μπορούσαν να είναι πιθανές παραιτήσεις υπουργών, οι οποίες όπως φάνηκε και στις τελευταίες κυβερνήσεις των Συντηρητικών συχνά αποτελούν προάγγελο της ανατροπής ενός πρωθυπουργού.