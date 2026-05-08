«Δεν παραιτούμαι» λέει ο Στάρμερ μετά τα επώδυνα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών, πανηγυρίζει ο Φάρατζ
«Ημέρες όπως αυτή δεν μειώνουν την αποφασιστικότητά μου να πραγματοποιήσω την αλλαγή που υποσχέθηκα» δήλωσε ο Βρετανός πρωθυπουργός
Ο βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε σήμερα πως «αναλαμβάνει την ευθύνη» για τα «επώδυνα» αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία, καθώς οι πρώτες τάσεις δείχνουν απώλεια πολλών εδρών για το Εργατικό Κόμμα του και ισχυρή άνοδο του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK.
Ο Στάρμερ δήλωσε ωστόσο ότι δεν σχεδιάζει να παραιτηθεί από την ηγεσία, σύμφωνα με βρετανικά μέσα ενημέρωσης.
«Ημέρες όπως αυτή δεν μειώνουν την αποφασιστικότητά μου να πραγματοποιήσω την αλλαγή που υποσχέθηκα», δήλωσε, σύμφωνα με τον ειδησεογραφικό τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σταθμό GB News.
«Δεν θα εγκαταλείψω», τόνισε προσθέτοντας: «Θα είμαι υποψήφιος ως πρωθυπουργός στις επόμενες γενικές εκλογές».
Ο επικεφαλής του αντιμεταναστευτικού κόμματος Reform UK Νάιτζελ Φάρατζ εξέφρασε σήμερα την ικανοποίησή του για τα πρώτα αποτελέσματα των τοπικών εκλογών στη Βρετανία εκτιμώντας ότι δείχνουν πως το κόμμα του «θα είναι εδώ για καιρό».
«Παρακολουθούμε μια ιστορική αλλαγή της βρετανικής πολιτικής», δήλωσε ο Φάρατζ στο Λονδίνο. «Είμαστε το πιο εθνικό από τα κόμματα, θα είμαστε εδώ για καιρό», πρόσθεσε, καθώς τα πρώτα αποτελέσματα των εκλογών που διεξήχθησαν χθες, Πέμπτη, δείχνουν ισχυρή άνοδο του Reform UK.
Φάρατζ: Θα είμαστε εδώ για καιρό
