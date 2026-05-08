Τοπικές εκλογές στη Βρετανία: Κερδισμένος ο Φάρατζ, με βαριές απώλειες το Εργατικό κόμμα του Στάρμερ

Τα πρώτα αποτελέσματα στις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, στην Αγγλία, Σκωτία και Ουαλία για αναμετρήσεις σε δημαρχιακές, περιφερειακές, αλλά και κοινοβουλευτικές εκλογές δείχνουν σημαντικές νίκες του κόμματος του Νάιτζελ Φάρατζ , Reform UK και αντιστοίχως σοβαρές απώλειες από το κυβερνών κόμμα των Εργατικών Απώλεια δημοτικών συμβούλων είχαν και οι Συντηρητικοί ενώ ελαφρώς κερδισμένοι βγαίνουν οι Φιλελεύθεροι Δημοκράτες και οι Πράσινοι. Οι τελευταίοι πάντως δεν φαίνεται να τα πήγαν τόσο καλά, όσο προέβλεπαν οι δημοσκοπήσεις.Σημαντική ήταν η προσέλευση των ψηφοφόρων. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ήταν 10 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερη από ό,τι συνήθως. Η καταμέτρηση των ψήφων συνεχίζεται. Τα τελικά αποτελέσματα αναμένονται μέσα στην ημέρα.Χθες οι Βρετανοί, μεταξύ άλλων, ψήφισαν για 5.014 δημοτικούς και περιφερειακούς συμβούλους σε 136 τοπικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων και των 32 δήμων του Λονδίνου.Παράλληλα πραγματοποιήθηκαν εκλογές για απευθείας εκλεγόμενους δημάρχους σε έξι μεγάλες αστικές περιοχές, ενώ κάλπες στήθηκαν σεκαιγια την εκλογή βουλευτών για τα τοπικά τους κοινοβούλια, τα οποία έχουν διευρυμένες εξουσίες.Ο βρετανός υπουργός Άμυνας Τζον Χίλεϊ δήλωσε ότι ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ εξακολουθεί να μπορεί να αντιστρέψει την κατάσταση, όταν ερωτήθηκε αν ο Στάρμερ θα πρέπει να θέσει χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.«Πιστεύω ότι είναι ακόμα ικανός να κάνει τη δουλειά, εξακολουθεί να μπορεί να το αντιστρέψει», δήλωσε ο Χίλεϊ σήμερα στον ραδιοσταθμό Times Radio αφού το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ υπέστη βαριές εκλογικές απώλειες στις τοπικές εκλογές.«Πιστεύω ότι το τελευταίο πράγμα που χρειάζεται είναι το εν δυνάμει χάος μιας εκλογής ηγεσίας», τόνισε.Ο Στάρμερ υπέστη μεγάλες απώλειες στις εκλογές που διεξήχθησαν χθες και έδειξαν την έκταση του θυμού των ψηφοφόρων με την κυβέρνησή του, δημιουργώντας νέες αμφιβολίες για το μέλλον του μόλις δύο χρόνια μετά τη σαρωτική νίκη του στις βουλευτικές εκλογές.Το Εργατικό Κόμμα του Στάρμερ φάνηκε να αιμορραγεί σε περιοχές που ανακοίνωσαν αποτελέσματα στη διάρκεια της νύκτας, περιλαμβανομένων παραδοσιακών προπυργίων του σε πρώην βιομηχανικές περιφέρειες στην κεντρική και τη βόρεια Αγγλία, καθώς και ορισμένων τμημάτων του Λονδίνου.«Η εικόνα είναι τόσο κακή όσο αναμενόταν για το Εργατικό Κόμμα ή ακόμα χειρότερη«, λέει ο Τζον Κέρτις, ένας από τους πιο έγκυρους βρετανούς ειδικούς στις δημοσκοπήσεις.

Οι εκλογές για 136 τοπικά συμβούλια στην Αγγλία, καθώς και για τα κοινοβούλια στη Σκωτία και την Ουαλία, αποτελούν το πιο σημαντικό τεστ της κοινής γνώμης πριν από τις επόμενες γενικές εκλογές που αναμένονται το 2029.



Βουλευτές του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος είπαν πως, αν το κόμμα έχει κακές επιδόσεις στη Σκωτία, χάσει την εξουσία στην Ουαλία και δεν κρατήσει πολλές από τις σχεδόν 2.500 έδρες του σε τοπικά συμβούλια, για τις οποίες έγιναν εκλογές στην Αγγλία, τότε ο Στάρμερ θα βρεθεί αντιμέτωπος με νέα πίεση για να παραιτηθεί ή να θέσει ένα χρονοδιάγραμμα για την αποχώρησή του.



Τα πρώτα αποτελέσματα δείχνουν ότι διευρύνονται οι ρωγμές στο παραδοσιακό δικομματικό σύστημα της Βρετανίας, που το μετατρέπουν σε μια πολυκομματική δημοκρατία, επισημαίνει το Ρόιτερς, κάτι που αναλυτές λένε πως αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές στα βρετανικά πολιτικά πράγματα κατά τον τελευταίο αιώνα.