CENTCOM: Πεζοναύτες εκπαιδεύτηκαν σε επιχείρηση επιβίβασης πλοίων στη Μέση Ανατολή
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο USS Tripoli και περιλάμβανε ρίψη πεζοναυτών από ελικόπτερο MH-60S Sea Hawk

Άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας πραγματοποίησαν Αμερικανοί πεζοναύτες στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Η εκπαίδευση διεξήχθη στις 8 Μαΐου στο αμερικανικό πλοίο USS Tripoli και περιλάμβανε ρίψη πεζοναυτών από ελικόπτερο MH-60S Sea Hawk, με φόντο την αυξανόμενη ένταση γύρω από τις ιρανικές δραστηριότητες στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, Αμερικανοί πεζοναύτες συμμετείχαν σε άσκηση ταχείας επιβίβασης στο κατάστρωμα του αμφίβιου επιθετικού πλοίου USS Tripoli (LHA-7).

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση ελικοπτέρου τύπου MH-60S Sea Hawk, από το οποίο οι πεζοναύτες εκτέλεσαν άσκηση ρίψης στο κατάστρωμα του πλοίου.



Στόχος η επιχειρησιακή ετοιμότητα

Η CENTCOM, μέσω ανάρτησής της, επισήμανε ότι η εκπαίδευση αποσκοπεί στη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας των αμερικανικών δυνάμεων.

Όπως αναφέρεται, το σενάριο αφορά ενδεχόμενες επιχειρήσεις επιβίβασης σε πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις αμερικανικές οδηγίες στο πλαίσιο των ναυτικών επιχειρήσεων ασφαλείας στην περιοχή.

Η εκπαίδευση εντάσσεται στις ευρύτερες στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τον περιορισμό της ιρανικής δραστηριότητας και την επιτήρηση των θαλάσσιων διαδρόμων στη Μέση Ανατολή.

Οι αμερικανικές στρατιωτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν ενισχύσει τη ναυτική παρουσία τους.

Η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία και τις ενεργειακές μεταφορές.
