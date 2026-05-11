CENTCOM: Πεζοναύτες εκπαιδεύτηκαν σε επιχείρηση επιβίβασης πλοίων στη Μέση Ανατολή
Η εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο USS Tripoli και περιλάμβανε ρίψη πεζοναυτών από ελικόπτερο MH-60S Sea Hawk
Άσκηση επιχειρησιακής ετοιμότητας πραγματοποίησαν Αμερικανοί πεζοναύτες στο πλαίσιο των στρατιωτικών επιχειρήσεων των Ηνωμένες Πολιτείες στη Μέση Ανατολή, όπως ανακοίνωσε η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM). Η εκπαίδευση διεξήχθη στις 8 Μαΐου στο αμερικανικό πλοίο USS Tripoli και περιλάμβανε ρίψη πεζοναυτών από ελικόπτερο MH-60S Sea Hawk, με φόντο την αυξανόμενη ένταση γύρω από τις ιρανικές δραστηριότητες στην περιοχή.
Όπως αναφέρεται, το σενάριο αφορά ενδεχόμενες επιχειρήσεις επιβίβασης σε πλοία που δεν συμμορφώνονται με τις αμερικανικές οδηγίες στο πλαίσιο των ναυτικών επιχειρήσεων ασφαλείας στην περιοχή.
Η εκπαίδευση εντάσσεται στις ευρύτερες στρατιωτικές κινήσεις των Ηνωμένων Πολιτειών για τον περιορισμό της ιρανικής δραστηριότητας και την επιτήρηση των θαλάσσιων διαδρόμων στη Μέση Ανατολή.
Οι αμερικανικές στρατιωτικές δραστηριότητες πραγματοποιούνται σε περίοδο αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες και οι σύμμαχοί τους έχουν ενισχύσει τη ναυτική παρουσία τους.
Η Ουάσινγκτον έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι στόχος των επιχειρήσεων είναι η διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας και η αποτροπή ενεργειών που θα μπορούσαν να απειλήσουν τη διεθνή θαλάσσια κυκλοφορία και τις ενεργειακές μεταφορές.
U.S. Marines rappel from an MH-60S Sea Hawk while training on the flight deck of USS Tripoli (LHA 7), May 8. This training ensures Marines remain ready, should they be called to board non-compliant ships during the U.S. blockade against Iran. pic.twitter.com/t4V3iephVs— U.S. Central Command (@CENTCOM) May 10, 2026
Στόχος η επιχειρησιακή ετοιμότηταΗ CENTCOM, μέσω ανάρτησής της, επισήμανε ότι η εκπαίδευση αποσκοπεί στη διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας των αμερικανικών δυνάμεων.
