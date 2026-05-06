Αρχηγός των IDF: Το Ισραήλ θέλει να «αξιοποιήσει κάθε ευκαιρία» για να διαλύσει τη Χεζμπολάχ
«Ο στρατός βρίσκεται επίσης σε ύψιστη ετοιμότητα για να επαναλάβει μια ισχυρή επιχείρηση εναντίον του Ιράν», πρόσθεσε ο Ζαμίρ
Ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου του ισραηλινού στρατού Εγιάλ Ζαμίρ ορκίστηκε σήμερα από τον νότιο Λίβανο να διαλύσει τη Χεζμπολάχ και δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να εξαπολύσει μια νέα επίθεση εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί.
«Θα αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία για να διαλύσουμε περαιτέρω τη Χεζμπολάχ και να συνεχίσουμε να την αποδυναμώνουμε», δήλωσε ο Ζαμίρ, ο οποίος επισκέφθηκε Ισραηλινούς στρατιώτες που έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή της λιβανέζικης πόλης Χιάμ.
Ο στρατός βρίσκεται επίσης «σε ύψιστη ετοιμότητα για να επαναλάβει μια ισχυρή επιχείρηση» εναντίον του Ιράν, αν χρειαστεί, για να «αυξήσει τα επιτεύγματά μας και να αποδυναμώσει περαιτέρω το καθεστώς», πρόσθεσε.
Nitzan Shapira— Inside_Israel_Intel (@inside_IL_intel) May 6, 2026
Chief of Staff Zamir: "We are on high alert to return to a powerful campaign, in Iran there are a number of targets ready for attack." Photo: IDF Spokesperson
06 MAY 2026 | 09:39 ET ET
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
