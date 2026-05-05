Είναι η μέθοδος που διατηρεί ανέπαφο το φυσικό άρωμα και την αυθεντική γεύση του σκληρού σιταριού, «κλειδώνοντας» τις βιταμίνες, τις πολύτιμες πρωτεΐνες του και τα οργανοληπτικά χαρακτηριστικά του προϊόντος
Τέλος η πρόσβαση σε πορνογραφικές ιστοσελίδες στην Ιορδανία
Τέλος η πρόσβαση σε πορνογραφικές ιστοσελίδες στην Ιορδανία
Το μέτρο αφορά την καταπολέμηση φαινομένων απάτης και εκμετάλλευσης
Η ρυθμιστική αρχή τηλεπικοινωνιών της Ιορδανίας ανακοίνωσε σήμερα ότι απέκλεισε την πρόσβαση σε όλες τις πορνογραφικές ιστοσελίδες στο βασίλειο, κυρίως για την καταπολέμηση των κινδύνων «απάτης» και «εκμετάλλευσης».
Η αρχή «έχει επικοινωνήσει επίσημα με όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως την εφαρμογή του αποκλεισμού πορνογραφικών ιστοσελίδων», δήλωσε η Λάρα αλ-Χατίμπ, μία από τους αξιωματούχους του ρυθμιστικού φορέα.
Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι το μέτρο έχει στόχο όλες τις «ανάρμοστες, πορνογραφικές ή παράνομες κατά τη νομοθεσία» ιστοσελίδες, προσθέτοντας ότι στοχεύει στην «αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης, εξαπάτησης και εκμετάλλευσης».
Η βουλευτής Ντίμα Ταχμπούμπ, από το ισλαμιστικό κίνημα, χαιρέτισε την απόφαση: «Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που έθεσα τον Οκτώβριο του 2025, ζητώντας από την κυβέρνηση να μπλοκάρει πορνογραφικές ιστοσελίδες», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook.
Η αρχή «έχει επικοινωνήσει επίσημα με όλες τις εταιρείες τηλεπικοινωνιών, ώστε να ξεκινήσουν αμέσως την εφαρμογή του αποκλεισμού πορνογραφικών ιστοσελίδων», δήλωσε η Λάρα αλ-Χατίμπ, μία από τους αξιωματούχους του ρυθμιστικού φορέα.
Μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο είπε ότι το μέτρο έχει στόχο όλες τις «ανάρμοστες, πορνογραφικές ή παράνομες κατά τη νομοθεσία» ιστοσελίδες, προσθέτοντας ότι στοχεύει στην «αντιμετώπιση των κινδύνων απάτης, εξαπάτησης και εκμετάλλευσης».
🇯🇴 ❌ Jordan’s Telecommunications Regulatory Commission (TRC), in cooperation with all internet service providers and telecom companies, has begun implementing measures to block access to pornographic websites across all fixed and mobile networks.— Roya News English (@RoyaNewsEnglish) May 5, 2026
Read more:… pic.twitter.com/IWMBDLfS1M
Η βουλευτής Ντίμα Ταχμπούμπ, από το ισλαμιστικό κίνημα, χαιρέτισε την απόφαση: «Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που έθεσα τον Οκτώβριο του 2025, ζητώντας από την κυβέρνηση να μπλοκάρει πορνογραφικές ιστοσελίδες», έγραψε σε ανάρτηση στο Facebook.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα