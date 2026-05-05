Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένοπλος άνοιξε πυρ μετά από αντιπαράθεση με αστυνομικούς, δύο τραυματίες
Lockdown στον Λευκό Οίκο για περίπου 20 λεπτά – Μέσα στο κτίριο ήταν ο Τραμπ - Δεν φαίνεται να σχετίζεται το περιστατικό με τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής του Βανς
Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, Ματ Κουίν, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης μεταξύ ενόπλου και αστυνομικών της υπηρεσίας. Από τα πυρά των αστυνομικών τραυματίστηκε και ο ένοπλος.
U.S. Secret Service deputy director speaks out after shooting near White House.— Washington Examiner (@dcexaminer) May 4, 2026
MORE: https://t.co/JaZrBLvqC5 pic.twitter.com/rmrf4Ivbn1
Ο ύποπτος άνοιξε πυρ και οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν, με αποτέλεσμα ένας περαστικός να τραυματιστεί από τα πυρά του δράστη. Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου.
A Secret Service officer shot a person on the National Mall at 15th Street and Independence Avenue this afternoon. Reporters at the White House were rushed inside.— WUSA9 (@wusa9) May 4, 2026
https://t.co/YVGGVlvMKX pic.twitter.com/kMmmRweSCt
Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη συμβολή της 15ης Οδού με τη λεωφόρο Independence, λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο και σε μικρή απόσταση από το Μνημείο της Ουάσινγκτον. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, τόσο της Μυστικής Υπηρεσίας όσο και της Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή. Εκτιμάται ότι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες.
U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026
Lockdown στον Λευκό Οίκο και μέτρα ασφαλείαςΟ Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown για περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» μακριά από την προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε χωρίς διακοπή.
President Trump Participates in the White House Small Business Summit https://t.co/YpLfCiwyZn— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026
Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία προσωπικού και αξιωματούχων. Το lockdown ήρθη λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδος, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι κανείς εντός του Λευκού Οίκου δεν τραυματίστηκε.
VIDEO: White House on lockdown after reported shooting nearby— Metropunch (@metropunch) May 4, 2026
Gunshots reported near the White House triggered an immediate lockdown, with the United States Secret Service tightening security across the complex.
The incident occurred near 15th Street and Independence Avenue, pic.twitter.com/LY9VCthWuN
Ο Ματ Κουίν σημείωσε ότι η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς είχε περάσει από την περιοχή λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.
Straight take: The White House was briefly placed on lockdown today after reports of shots fired nearby.— JonathanFrye (@jonathan_f32966) May 4, 2026
Key insight: Secret Service locked down the complex and moved press inside for safety. President Trump was reported safe, and an “all clear” was issued shortly after.
Reality… pic.twitter.com/cskjtoiYUC
Οι τραυματίες και η κατάσταση του υπόπτουΟ εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Ουάσινγκτον, Βίτο Ματζιόλο, δήλωσε ότι ένας ενήλικος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες παρείχαν φροντίδα σε έναν ανήλικο, πιθανότατα έφηβο, με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με το Fox News, ο ύποπτος φέρεται να είναι ζωντανός και να έχει επίσης διακομιστεί σε νοσοκομείο.
UPDATE: 1 person shot by law enforcement near the White House. Circumstances still unclear. pic.twitter.com/rdWhudrwFM— BNO News (@BNONews) May 4, 2026
Οι αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερη απειλή.
Ο αποκλεισμός της περιοχής σημειώθηκε σε συνθήκες αυξημένου συναγερμού, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, όταν ένοπλος πέρασε από ανιχνευτή μετάλλων μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από σφαίρα. Ο ύποπτος, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, κατηγορήθηκε για παραβάσεις περί όπλων και για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr