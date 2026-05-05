Πυροβολισμοί κοντά στον Λευκό Οίκο: Ένοπλος άνοιξε πυρ μετά από αντιπαράθεση με αστυνομικούς, δύο τραυματίες

Lockdown στον Λευκό Οίκο για περίπου 20 λεπτά – Μέσα στο κτίριο ήταν ο Τραμπ - Δεν φαίνεται να σχετίζεται το περιστατικό με τη διέλευση της αυτοκινητοπομπής του Βανς





Σύμφωνα με τον αναπληρωτή διευθυντή της Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ, Ματ Κουίν, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης μεταξύ ενόπλου και αστυνομικών της υπηρεσίας. Από τα πυρά των αστυνομικών τραυματίστηκε και ο ένοπλος.







Ο ύποπτος άνοιξε πυρ και οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν, με αποτέλεσμα ένας περαστικός να τραυματιστεί από τα πυρά του δράστη. Παράλληλα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση, ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου.







Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν κοντά στη συμβολή της 15ης Οδού με τη λεωφόρο Independence, λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο και σε μικρή απόσταση από το Μνημείο της Ουάσινγκτον. Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, τόσο της Μυστικής Υπηρεσίας όσο και της Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον, ενώ οι πολίτες κλήθηκαν να αποφεύγουν την περιοχή. Εκτιμάται ότι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες.



Lockdown στον Λευκό Οίκο και μέτρα ασφαλείας Ο Λευκός Οίκος τέθηκε σε κατάσταση lockdown για περίπου 20 λεπτά, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» μακριά από την προεδρική κατοικία. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα του περιστατικού, συμμετέχοντας σε εκδήλωση για μικρές επιχειρήσεις, η οποία συνεχίστηκε χωρίς διακοπή.



Μαρτυρίες δημοσιογράφων αναφέρουν ότι άνδρες της Μυστικής Υπηρεσίας απομάκρυναν όσους βρίσκονταν σε εξωτερικούς χώρους και τους οδήγησαν στην αίθουσα ενημέρωσης Τύπου, στο πλαίσιο προληπτικών μέτρων για την προστασία προσωπικού και αξιωματούχων. Το lockdown ήρθη λίγο μετά τις 23:00 ώρα Ελλάδος, ενώ επιβεβαιώθηκε ότι κανείς εντός του Λευκού Οίκου δεν τραυματίστηκε.







Ο Ματ Κουίν σημείωσε ότι η αυτοκινητοπομπή του αντιπροέδρου Τζέι Ντι Βανς είχε περάσει από την περιοχή λίγο πριν από τους πυροβολισμούς, ωστόσο δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αποτέλεσε στόχο της επίθεσης.







Οι τραυματίες και η κατάσταση του υπόπτου Ο εκπρόσωπος της Πυροσβεστικής και των Υπηρεσιών Έκτακτης Ανάγκης της Ουάσινγκτον, Βίτο Ματζιόλο, δήλωσε ότι ένας ενήλικος άνδρας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, ενώ οι διασώστες παρείχαν φροντίδα σε έναν ανήλικο, πιθανότατα έφηβο, με ελαφρά τραύματα. Σύμφωνα με το Fox News, ο ύποπτος φέρεται να είναι ζωντανός και να έχει επίσης διακομιστεί σε νοσοκομείο.







Οι αρχές ανέφεραν ότι η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο και δεν υπάρχουν ενδείξεις για ευρύτερη απειλή.



Ο αποκλεισμός της περιοχής σημειώθηκε σε συνθήκες αυξημένου συναγερμού, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, όταν ένοπλος πέρασε από ανιχνευτή μετάλλων μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από σφαίρα. Ο ύποπτος, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, κατηγορήθηκε για παραβάσεις περί όπλων και για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.