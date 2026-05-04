Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών πυροβόλησαν έναν ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, βίντεο
Μέσα στο κτίριο ήταν ο Τραμπ, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική οικία - Ελήφθησαν προληπτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων

Σε κατάσταση lockdown μπήκε για περίπου 20 λεπτά τη Δευτέρα ο Λευκός Οίκος, όταν ακούστηκαν πυροβολισμοί «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική κατοικία.

Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα των πυροβλισμών.

Μαρτυρίες δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο αναφέρουν ότι η Μυστική Υπηρεσία απομάκρυνε τους δημοσιογράφους από εξωτερικό χώρο και τους διέταξε να κατευθυνθούν στην αίθουσα, όπου γίνονται οι ενημερώσεις του Τύπου.



Επρόκειτο για προληπτικό μέτρο για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων που τελικά ήρθη λίγο μετά τις 23:00 (ώρα Ελλάδος).

Η Μυστική Υπηρεσία των ΗΠΑ ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι προσωπικό της βρίσκεται στο σημείο των πυροβολισμών, στη συμβολή της 15ης Οδού με τη Λεωφόρο Independence, λίγα τετράγωνα από τον Λευκό Οίκο. Σύμφωνα με την υπηρεσία, το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια αντιπαράθεσης μεταξύ ενός ενόπλου και αστυνομικών της Μυστικής Υπηρεσίας. Ένα άτομο πυροβολήθηκε από τις αρχές επιβολής του νόμου, ενώ η κατάστασή του παραμένει άγνωστη. Κανείς στον Λευκό Οίκο δεν τραυματίστηκε.



Ο ύποπτος φέρεται να είναι ζωντανός και να έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το Fox News. Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς άμεσες ενδείξεις ευρύτερης απειλής, όπως αναφέρθηκε.

Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι και τοπικοί αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Αναμένεται ότι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες.



Ο αποκλεισμός της περιοχής σημειώθηκε σε συνθήκες αυξημένου συναγερμού, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, όταν ένοπλος πέρασε από ανιχνευτή μετάλλων μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από σφαίρα. Ο ύποπτος, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, κατηγορήθηκε για παραβάσεις περί όπλων και για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.
