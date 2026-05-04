Συναγερμός στον Λευκό Οίκο: Άνδρες των Μυστικών Υπηρεσιών πυροβόλησαν έναν ένοπλο κοντά στο μνημείο του Τζορτζ Ουάσινγκτον, βίντεο
Μέσα στο κτίριο ήταν ο Τραμπ, οι πυροβολισμοί ακούστηκαν «μερικά οικοδομικά τετράγωνα» από την προεδρική οικία - Ελήφθησαν προληπτικά μέτρα για την προστασία του προσωπικού και των αξιωματούχων
Ο Ντόναλντ Τραμπ βρισκόταν στο κτίριο την ώρα των πυροβλισμών.
President Trump Participates in the White House Small Business Summit https://t.co/YpLfCiwyZn— The White House (@WhiteHouse) May 4, 2026
Straight take: The White House was briefly placed on lockdown today after reports of shots fired nearby.— JonathanFrye (@jonathan_f32966) May 4, 2026
Key insight: Secret Service locked down the complex and moved press inside for safety. President Trump was reported safe, and an “all clear” was issued shortly after.
Reality…
U.S. Secret Service just evacuated us from our camera position at the White House north lawn. We’re now gathering in the briefing room. No indication as to what’s going on pic.twitter.com/G49ZVayIHx— Megan Cassella (@mmcassella) May 4, 2026
UPDATE: 1 person shot by law enforcement near the White House. Circumstances still unclear. pic.twitter.com/rdWhudrwFM— BNO News (@BNONews) May 4, 2026
🇺🇸UPDATE:— Info Room (@InfoR00M) May 4, 2026
- Secret Service confirms a man was SHOT by law enforcement.
- Triggered temporary lockdown of White House
- Security quickly secured the area
- Condition and motive not yet clear https://t.co/Nli9xN7q0L pic.twitter.com/xnSbAYD6ZK
U.S. Secret Service personnel are on the scene of an officer-involved shooting at 15th Street and Independence Avenue in Washington, D.C. One individual was shot by law enforcement; their condition is currently unknown. Please avoid the area as emergency crews are responding. pic.twitter.com/LNUTL2F3gM— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) May 4, 2026
Ο ύποπτος φέρεται να είναι ζωντανός και να έχει μεταφερθεί σε νοσοκομείο, σύμφωνα με το Fox News. Η κατάσταση τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο, χωρίς άμεσες ενδείξεις ευρύτερης απειλής, όπως αναφέρθηκε.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία της Ουάσινγκτον δήλωσε ότι και τοπικοί αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο, ενώ οι κάτοικοι καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή. Αναμένεται ότι δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί για αρκετές ώρες.
On Monday, 4 May 2026, Secret Service personnel shot an armed individual near the #Washington Monument in Washington, D.C.. The incident occurred around 15th Street and Independence Avenue SW, approximately one block from the White House, while President Donald Trump was holding… pic.twitter.com/P0LlJHOdsI— Cityintel (@Cityintel1) May 4, 2026
Ο αποκλεισμός της περιοχής σημειώθηκε σε συνθήκες αυξημένου συναγερμού, μετά από ανταλλαγή πυροβολισμών στο δείπνο των Ανταποκριτών του Λευκού Οίκου στις 24 Απριλίου, όταν ένοπλος πέρασε από ανιχνευτή μετάλλων μεταφέροντας όπλα και μαχαίρια στο ξενοδοχείο Washington Hilton. Ένας πράκτορας της Μυστικής Υπηρεσίας τραυματίστηκε από σφαίρα. Ο ύποπτος, ο 31χρονος Κόουλ Άλεν, κατηγορήθηκε για παραβάσεις περί όπλων και για απόπειρα δολοφονίας του Ντόναλντ Τραμπ.
