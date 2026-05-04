Η ιστορική απόφαση των ΗΠΑ, η ευρωπαϊκή σκακιέρα και η πραγματικότητα για τους Έλληνες ασθενείς.
Σπάνια ηχογράφηση της Αμέλια Έρχαρτ αποκαλύπτει τη φωνή της, δείτε βίντεο
Σπάνια ηχογράφηση της Αμέλια Έρχαρτ αποκαλύπτει τη φωνή της, δείτε βίντεο
Η ηχογράφηση αποτελεί απόσπασμα μιας ομιλίας που έδωσε η πρωτοπόρος πιλότος στο Λονδίνο στις 22 Μαΐου 1932 - Η ηχογράφηση ανακαλύφθηκε σε ένα μικροσκοπικό δίσκο 78 στροφών, κρυμμένο στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου των απομνημονευμάτων της Έρχαρτ
Η φωνή της Αμέλια Έρχαρτ αποκαλύπτεται σε μια πρόσφατα ανακαλυφθείσα ηχογράφηση που χρονολογείται σχεδόν 100 χρόνια πριν.
Η ηχογράφηση αποτελεί απόσπασμα μιας ομιλίας που έδωσε η πρωτοπόρος πιλότος στο Λονδίνο στις 22 Μαΐου 1932, μετά την ατομική της πτήση χωρίς στάση πάνω από τον Ατλαντικό. «Συνέβη κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν στα 12 χρόνια της πτητικής μου καριέρας», λέει στην ηχογράφηση.
«Δηλαδή, το αλτίμετρο, το όργανο που απαιτείται για την καταγραφή του υψομέτρου -του ύψους πάνω από το έδαφος- παρουσίασε βλάβη. Ο δείκτης περιστράφηκε στον καντράν με τέτοιο τρόπο που κατάλαβα ότι δεν θα λειτουργούσε για το υπόλοιπο της νύχτας», έλεγε.
Η ηχογράφηση ανακαλύφθηκε από την Αμάντα Ζίμερμαν, ειδική αναφοράς στο Τμήμα Σπάνιων Βιβλίων και Ειδικών Συλλογών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, σε ένα μικροσκοπικό δίσκο 78 στροφών, κρυμμένο στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου των απομνημονευμάτων της Έρχαρτ, «The Fun of It». Ο δίσκος δεν ήταν σε καλή κατάσταση: «Δεν ήταν πραγματικά φτιαγμένο για να διαρκέσει», σύμφωνα με την Ζίμερμαν.
Το αυλακωτό τμήμα στην κορυφή ήταν κατασκευασμένο από φθηνό πλαστικό, ενώ το κάτω μέρος από χαρτόνι – πράγμα που σήμαινε ότι αν το έβαζες σε ένα συνηθισμένο πικάπ, θα μπορούσε να καταστραφεί. Αντ' αυτού, οι ερευνητές στράφηκαν στο πρόγραμμα IRENE – μια τεχνική που χρησιμοποιεί οπτική απεικόνιση για την αναπαραγωγή δίσκων. Η ομάδα κατάφερε να «αναστήσει» τη φωνή της Έρχαρτ, αν και ακούγεται λίγο παραμορφωμένη και δυσδιάκριτη.
Η Έρχαρτ έγινε διάσημη το 1932 ως η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της με πτήση τον Ατλαντικό. Ωστόσο, η προσπάθειά της να κάνει τον γύρο του κόσμου κατέληξε σε καταστροφή μόλις πέντε χρόνια αργότερα.
Στο τελευταίο μήνυμα κατά τη διάρκεια της πτήσης η Έρχαρτ έλεγε: «Βρισκόμαστε στη γραμμή 157 337…. Προχωράμε κατά μήκος της γραμμής βόρεια και νότια». Μια δημοφιλής θεωρία υποστηρίζει ότι το αεροπλάνο συνετρίβη στη θάλασσα όταν εξαντλήθηκε το καύσιμό του και στη συνέχεια βυθίστηκε. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τόσο η Έρχαρτ όσο και ο Φρεντ Νούναν είτε σκοτώθηκαν ακαριαία κατά την πρόσκρουση είτε δεν κατάφεραν να βγουν από το αεροπλάνο και πνίγηκαν. Η τραγική απώλεια της έχει γεννήσει και θεωρίες συνωμοσίας, όπως ότι τους έφαγαν τα καβούρια ή ότι τους φυλάκισαν οι Ιάπωνες.
Η ηχογράφηση αποτελεί απόσπασμα μιας ομιλίας που έδωσε η πρωτοπόρος πιλότος στο Λονδίνο στις 22 Μαΐου 1932, μετά την ατομική της πτήση χωρίς στάση πάνω από τον Ατλαντικό. «Συνέβη κάτι που δεν είχε συμβεί ποτέ πριν στα 12 χρόνια της πτητικής μου καριέρας», λέει στην ηχογράφηση.
«Δηλαδή, το αλτίμετρο, το όργανο που απαιτείται για την καταγραφή του υψομέτρου -του ύψους πάνω από το έδαφος- παρουσίασε βλάβη. Ο δείκτης περιστράφηκε στον καντράν με τέτοιο τρόπο που κατάλαβα ότι δεν θα λειτουργούσε για το υπόλοιπο της νύχτας», έλεγε.
Η ηχογράφηση ανακαλύφθηκε από την Αμάντα Ζίμερμαν, ειδική αναφοράς στο Τμήμα Σπάνιων Βιβλίων και Ειδικών Συλλογών της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, σε ένα μικροσκοπικό δίσκο 78 στροφών, κρυμμένο στο εσωτερικό του οπισθόφυλλου των απομνημονευμάτων της Έρχαρτ, «The Fun of It». Ο δίσκος δεν ήταν σε καλή κατάσταση: «Δεν ήταν πραγματικά φτιαγμένο για να διαρκέσει», σύμφωνα με την Ζίμερμαν.
Το αυλακωτό τμήμα στην κορυφή ήταν κατασκευασμένο από φθηνό πλαστικό, ενώ το κάτω μέρος από χαρτόνι – πράγμα που σήμαινε ότι αν το έβαζες σε ένα συνηθισμένο πικάπ, θα μπορούσε να καταστραφεί. Αντ' αυτού, οι ερευνητές στράφηκαν στο πρόγραμμα IRENE – μια τεχνική που χρησιμοποιεί οπτική απεικόνιση για την αναπαραγωγή δίσκων. Η ομάδα κατάφερε να «αναστήσει» τη φωνή της Έρχαρτ, αν και ακούγεται λίγο παραμορφωμένη και δυσδιάκριτη.
Η Έρχαρτ έγινε διάσημη το 1932 ως η πρώτη γυναίκα που διέσχισε μόνη της με πτήση τον Ατλαντικό. Ωστόσο, η προσπάθειά της να κάνει τον γύρο του κόσμου κατέληξε σε καταστροφή μόλις πέντε χρόνια αργότερα.
Στο τελευταίο μήνυμα κατά τη διάρκεια της πτήσης η Έρχαρτ έλεγε: «Βρισκόμαστε στη γραμμή 157 337…. Προχωράμε κατά μήκος της γραμμής βόρεια και νότια». Μια δημοφιλής θεωρία υποστηρίζει ότι το αεροπλάνο συνετρίβη στη θάλασσα όταν εξαντλήθηκε το καύσιμό του και στη συνέχεια βυθίστηκε. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τόσο η Έρχαρτ όσο και ο Φρεντ Νούναν είτε σκοτώθηκαν ακαριαία κατά την πρόσκρουση είτε δεν κατάφεραν να βγουν από το αεροπλάνο και πνίγηκαν. Η τραγική απώλεια της έχει γεννήσει και θεωρίες συνωμοσίας, όπως ότι τους έφαγαν τα καβούρια ή ότι τους φυλάκισαν οι Ιάπωνες.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα