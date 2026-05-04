Ασαφές το σχέδιο του Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ, λένε οι πλοιοκτήτες: Θέτουν βασικά ερωτήματα, ζητούν εγγυήσεις
Οι ΗΠΑ λένε πως έχουν δημιουργήσει μια «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» και προτρέπουν τα πλοία να εξετάσουν τη διέλευση μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν - Οι ναυτιλιακές εταιρείες ζητούν περισσότερες λεπτομέρειες και συγκεκριμένες εγγυήσεις
Το νέο σχέδιο με την ονομασία «Ελευθερία» που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, με στόχο να διευκολύνει τη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ, έχει προκαλέσει σύγχυση στους παράγοντες της ναυτιλίας, καθώς οι ιρανικές επιθέσεις συνεχίζονται και η κίνηση στην περιοχή παραμένει σχεδόν «παγωμένη».
Στο πλαίσιο του σχεδίου, ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Κυριακή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα καθοδηγούν τα πλοία που έχουν εγκλωβιστεί στον Περσικό Κόλπο, «με ασφάλεια έξω από αυτά τα περιορισμένα ύδατα, ώστε να μπορούν να συνεχίσουν απρόσκοπτα τις δραστηριότητές τους». Ωστόσο, δεν έδωσε περαιτέρω λεπτομέρειες.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Joint Maritime Information Center τη Δευτέρα, οι ΗΠΑ έχουν δημιουργήσει μια «ενισχυμένη ζώνη ασφαλείας» για την υποστήριξη των διελεύσεων, προτρέποντας τα πλοία να εξετάσουν το ενδεχόμενο διέλευσης μέσω των χωρικών υδάτων του Ομάν. Παρά ταύτα, το κέντρο, το οποίο παρακολουθεί και αναλύει τις απειλές ασφαλείας στην περιοχή, δεν παρείχε επίσης συγκεκριμένες λεπτομέρειες για το σχέδιο.
Την ίδια στιγμή, ο επικεφαλής της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας του κοινοβουλίου του Ιράν αντέδρασε, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε αμερικανική παρέμβαση στα Στενά του Ορμούζ θα συνιστούσε παραβίαση της εύθραυστης εκεχειρίας που ισχύει από τον περασμένο μήνα.
Σύμφωνα με τον Ανίλ Τζάι Σινγκ, αντιπρόεδρο του Indian Maritime Foundation, οι δηλώσεις του Τραμπ ενδέχεται να αυξήσουν τον κίνδυνο ακούσιας κλιμάκωσης. «Με ποια σειρά θα συνοδεύονται τα πλοία; Θα έχουν κάποια προτεραιότητα; Τι θα γίνει με τα πλοία που φέρουν ξένη σημαία;», διερωτήθηκε, επισημαίνοντας ότι τα ερωτήματα είναι πολλά και οι απαντήσεις παραμένουν ασαφείς.
Τα Στενά του Ορμούζ, ένας από τους σημαντικότερους εμπορικούς διαδρόμους παγκοσμίως, έχουν μετατραπεί σε επίκεντρο της τρέχουσας σύγκρουσης, καθώς το Ιράν επιχειρεί να ασκήσει οικονομική πίεση, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ελεύθερη ναυσιπλοΐα. Η διέλευση από τα Στενά έχει ουσιαστικά διακοπεί από τα τέλη Φεβρουαρίου, όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν επιθέσεις κατά του Ιράν.
Η κατάσταση ασφαλείας παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη. Σύμφωνα με το UK Maritime Trade Operations, δεξαμενόπλοιο δέχθηκε πλήγμα από βλήματα κοντά στη Φουτζέιρα, ενώ πρόσφατα αναφέρθηκε και επίθεση σε φορτηγό πλοίο από μικρά σκάφη. Συνολικά έχουν καταγραφεί 37 περιστατικά από την έναρξη του πολέμου, εκ των οποίων τα 24 χαρακτηρίζονται ως επιθέσεις.
Το σχέδιο του Τραμπ επαναφέρει τη συζήτηση για τρόπους επαναλειτουργίας των Στενών, ωστόσο μέχρι στιγμής η εφαρμογή του παραμένει ασαφής.
Θέλουν συγκεκριμένες πληροφορίες και εγγυήσεις οι ναυτιλιακέςΣτελέχη ναυτιλιακών εταιρειών που μίλησαν στο Bloomberg ανέφεραν ότι απαιτούνται πιο συγκεκριμένες πληροφορίες, καθώς και εγγυήσεις για κρίσιμα ζητήματα, όπως η ύπαρξη ναρκών και η προστασία από ενδεχόμενες ιρανικές επιθέσεις. Οι ίδιοι ζήτησαν να διατηρηθεί η ανωνυμία τους λόγω της ευαισθησίας του θέματος.
