Αντιτορπιλικά, 100 μαχητικά και 15.000 στρατιώτες: Πώς θα εφαρμοστεί η Επιχείρηση Ελευθερία που ανακοίνωσε ο Τραμπ για τα Στενά του Ορμούζ

«Θα τη θεωρήσουμε παραβίαση της κατάπαυσης πυρός» προειδοποίησε το Ιράν - Axios, Wall Street Journal και CNN μεταφέρουν τις πρώτες πληροφορίες για την επιχείρηση που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ

Ο νέος μηχανισμός είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια συντονισμού για την κυκλοφορία στα Στενά με τη συμμετοχή χωρών, ασφαλιστικών εταιρειών και ναυτιλιακών οργανισμών, σύμφωνα με δύο ανώτερους Αμερικανούς αξιωματούχους που επικαλείται η Wall Street Journal, αλλά δεν περιλαμβάνει επί του παρόντος πολεμικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ για να συνοδεύουν πλοία.



Ωστόσο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες και πλοιοκτήτες υπενθύμισαν προηγούμενες αποτυχημένες παρόμοιες προσπάθειες του προέδρου των ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένης της έκκλησής του προς τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να στείλουν πολεμικά πλοία, ένα αίτημα που δεν εισακούστηκε. Χωρίς συνοδεία πολεμικών πλοίων, η προσπάθεια αυτή είναι απίθανο να αλλάξει σημαντικά την κατάσταση στα Στενά, ανέφεραν στην WSJ.



Επιχείρηση για να αισθάνονται ασφάλεια

Από την πλευρά της η πρώην αξιωματικός του Βασιλικού Αυστραλιανού Ναυτικού, Τζένιφερ Πάρκερ, δήλωσε στο CNN ότι αναμένει από τον αμερικανικό στρατό να αυξήσει την παρουσία του εντός και πάνω από τα Στενά του Ορμούζ για να παράσχει διαβεβαιώσεις στα εμπορικά πλοία που επιχειρούν να τα διασχίσουν.



«Αυτή φαίνεται να είναι μια επιχείρηση... η οποία δεν αφορά τόσο την παροχή άμεσης προστασίας σε ένα ή δύο πλοία και περισσότερο την προσπάθεια αλλαγής της κατάστασης στα Στενά ώστε τα πλοία «να αισθάνονται ασφαλή», είπε η Πάρκερ.



Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει μερικά πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ και μια σειρά από αεροσκάφη που θα πετούν πάνω από την περιοχή, τα οποία θα μπορούσαν να εντοπίσουν και να εξουδετερώσουν τυχόν μικρά σκάφη ή πλοία που προσπαθούν να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία, πρόσθεσε η ειδικός.