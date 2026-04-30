Ίσως χρειαστεί να αναλάβουμε ξανά δράση κατά του Ιράν, δηλώνει ο ισραηλινός υπουργός Άμυνας
Ο Ισραέλ Κατς επισήμανε σε ομιλία του ότι αν και το Ισραήλ υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες για επίτευξη συμφωνίας με το Ιράν, ίσως να χρειαστεί να δράσει ξανά για να εξαλείψει τις απειλές που αυτό θέτει
Ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατς,δήλωσε σήμερα ότι ενώ η χώρα του υποστηρίζει τις διπλωματικές προσπάθειες των ΗΠΑ με το Ιράν, το Ισραήλ ίσως «σύντομα χρειαστεί να δράσει ξανά» για να εξαλείψει τις «υπαρξιακές απειλές» που θέτει η Ισλαμική Δημοκρατία.
Παρά την υποστήριξη στις «προσπάθειες» που καταβάλλονται με τις ΗΠΑ, «είναι πιθανό σύντομα να χρειαστεί να δράσουμε ξανά για να διασφαλίσουμε την επίτευξη αυτών των στόχων», δήλωσε ο Κατς κατά τη διάρκεια στρατιωτικής τελετής.
🇮🇱🇮🇷 "We may soon have to take action again in Iran to ensure that the regime cannot threaten Israel for many years to come" — Israeli Defense Minister Katz pic.twitter.com/fiiiWqQbHV— Lord Bebo (@MyLordBebo) April 30, 2026
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
