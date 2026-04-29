Ο Τραμπ πιστεύει πως οι Αμερικανοί θα επιστρέψουν στη Σελήνη έως το τέλος της θητείας του
Είμαστε μπροστά στο χρονοδιάγραμμα, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος που υποδέχτηκε στο Οβάλ Γραφείο του αστροναύτες του Artemis II
Αισιόδοξος για την πιθανότητα να στείλει ανθρώπους στη Σελήνη μέχρι το τέλος της θητείας του, στις αρχές του 2029, εμφανίστηκε ο Ντόναλντ Τραμπ.
Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη, παρουσία των αστροναυτών της αποστολής Artemis II, η οποία έκανε τον γύρο της Σελήνης στις αρχές Απριλίου, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι «έχουμε πιθανότητες να φθάσουμε εκεί».
Πρόσθεσε ότι «προτιμώ να μην το δηλώσω κατηγορηματικά, ωστόσο είμαστε μπροστά όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, επομένως έχουμε πιθανότητες».
Η NASA εξετάζει το ενδεχόμενο μιας προσσελήνωσης το 2028, αλλά οι ειδικοί εκφράζουν ανησυχία για το ενδεχόμενο να υπάρξουν νέες καθυστερήσεις καθώς τα συστήματα προσσελήνωσης που θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της ανάπτυξης.
JUST IN - President Trump says US has 'a shot' at crewed Moon landing before end of his presidency pic.twitter.com/1lMqrn5959— Insider Paper (@TheInsiderPaper) April 29, 2026
