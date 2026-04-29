Από τις τελευταίες βόλτες στην πόλη μέχρι το πρώτο βράδυ στο νησί, τα γυναικεία παπούτσια της νέας συλλογής Parex SS26 είναι σχεδιασμένα για όλες τις μικρές μεταβάσεις του καλοκαιριού
Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση»
Το Ιράν προειδοποιεί τις ΗΠΑ με «πρωτοφανή στρατιωτική δράση»
Ο Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας
Το Ιράν προειδοποίησε σήμερα ότι θα αναλάβει «πρωτοφανή στρατιωτική δράση» κατά της συνεχιζόμενης κατάσχεσης από τις ΗΠΑ πλοίων που συνδέονται με την Ισλαμική Δημοκρατία, μετέδωσε το ιρανικό τηλεοπτικό δίκτυο Press TV, επικαλούμενο μια υψηλόβαθμη πηγή ασφαλείας.
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή, την οποία ανέφερε πρώτη φορά ο ισότοπος Axios, συζήτησαν «μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ για τη χαλάρωση των διεθνών αγορών πετρελαίου και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον υφιστάμενο αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.
🚨 BREAKING:— ᴛʀᴀᴄᴇʀ (@DeFiTracer) April 29, 2026
🇮🇷🇺🇸 IRAN JUST WARNED THE U.S. OF "UNPRECEDENTED MILITARY ACTION" AGAINST IT
SOURCES REPORT THAT IRAN WILL START ATTACKING THE U.S. IF IT CONTINUES SEIZING IRAN-LINKED VESSELS
SOMETHING EXTREMELY BAD IS HAPPENING... pic.twitter.com/AbrqaqCiOP
Υψηλόβαθμος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε σήμερα ότι ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέφερε την πιθανότητα ενός αποκλεισμού κατά του Ιράν που θα διαρκέσει «αρκετούς μήνες» σε συνάντηση που είχε χθες Τρίτη με ηγετικά στελέχη της πετρελαϊκής βιομηχανίας.
Οι συμμετέχοντες στη συνάντηση αυτή, την οποία ανέφερε πρώτη φορά ο ισότοπος Axios, συζήτησαν «μέτρα που έλαβε ο πρόεδρος Τραμπ για τη χαλάρωση των διεθνών αγορών πετρελαίου και μέτρα που θα μπορούσαμε να λάβουμε για να συνεχίσουμε τον υφιστάμενο αποκλεισμό για μήνες, αν χρειαστεί, και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπό του στους Αμερικανούς καταναλωτές», είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο άνθρωποι που παρευρέθηκαν στη συνάντηση.
