Χάρη έλαβε η Νικόλ Μινέτι που εμπλεκόταν στην υπόθεση «Μπούνγκα-Μπούνγκα», στηρίζει την απόφαση η Μελόνι
Χάρη έλαβε η Νικόλ Μινέτι που εμπλεκόταν στην υπόθεση «Μπούνγκα-Μπούνγκα», στηρίζει την απόφαση η Μελόνι

Η αίτηση για απονομή χάριτος βασίστηκε στην υποτιθέμενη φροντίδα ανηλίκου και στην ανάγκη να του παρέχεται συνεχής ιατρική αγωγή

Χάρη έλαβε η Νικόλ Μινέτι που εμπλεκόταν στην υπόθεση «Μπούνγκα-Μπούνγκα», στηρίζει την απόφαση η Μελόνι
Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι αναφέρθηκε σε δηλώσεις της στην υπόθεση της Νικόλ Μινέτι, η οποία φέρεται να έλαβε χάρη από τον πρόεδρο της Ιταλικής Δημοκρατίας Σέρτζιο Ματαρέλα χωρίς να υφίστανται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.

«Εμπιστεύομαι τον υπουργό Δικαιοσύνης Κάρλο Νόρντιο, αποκλείω ενδεχόμενη παραίτησή του. Μιλήσαμε μαζί και αναφερθήκαμε στις διάφορες φάσεις της υπόθεσης αυτής», δήλωσε η Μελόνι.

«Δεν μπορώ να πω ότι έγινε κάτι το λανθασμένο σε σύγκριση με τις υπόλοιπες 1.245 αιτήσεις απονομής χάριτος των τελευταίων ετών. Μόνον στη συνέχεια προέκυψαν νέα, διαφορετικά στοιχεία», πρόσθεσε η Μελόνι.

Όπως αναφέρει ο Τύπος, ο Ιταλός πρόεδρος δεν φέρει ευθύνη διότι βασίστηκε στη θετική γνωμοδότηση του υπουργού Δικαιοσύνης και της εισαγγελίας του Μιλάνου.

Η σχετική αίτηση για απονομή χάριτος βασίστηκε στην υποτιθέμενη φροντίδα ανηλίκου και στην ανάγκη να του παρέχεται συνεχής ιατρική αγωγή. Σε άρθρα του ιταλικού Τύπου, όμως, η αιτιολογία αυτή κρίνεται ψευδής και παραπλανητική.

Υπενθυμίζεται ότι η Νικόλ Μινέτι έχει καταδικαστεί για υπεξαίρεση, όπως και για προαγωγή στην πορνεία, στο πλαίσιο της υπόθεσης «Μπούνγκα-Μπούνγκα». Μετά τις πρόσφατες αποκαλύψεις της εφημερίδας Il Fatto Quotidiano, η Γενική Εισαγγελία του Μιλάνου ξεκίνησε νέα έρευνα για επαλήθευση των προϋποθέσεων στις οποίες βασίστηκε η απονομή χάριτος, σε συνεργασία με την Interpol.

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Όραμά μας να γίνουμε ο Νο 1 καινοτόμος διεθνής κόμβος εκπαίδευσης στη Νότια Ευρώπη

Ο Νίκος Σταθόπουλος, Πρόεδρος της BC Partners, βασικού μετόχου του Ομίλου Alphabet Education στον οποίον ανήκουν το Keele University Greece, το Μητροπολιτικό Κολλέγιο και η ΑΚΜΗ, μίλησε στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, τονίζοντας ότι επιθυμούν να προσφέρουν σε κάθε φοιτητή βιώσιμες, μεταβιβάσιμες δεξιότητες για να εξελιχθεί σε έναν κόσμο που αλλάζει συνεχώς.

Η Interamerican πρωταγωνιστεί στον διάλογο για τις προκλήσεις της νέας εποχής στο Delphi Economic Forum XI

Η ιστορική πόλη των Δελφών βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο ενός διαλόγου που ξεπερνά τα όρια μιας διοργάνωσης και αγγίζει τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας, συγκεντρώνοντας κορυφαίες προσωπικότητες από τον επιχειρηματικό, πολιτικό και ακαδημαϊκό χώρο.

Best of Network

Δείτε Επίσης